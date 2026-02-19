Intendencias firmaron convenio para estrategia metropolitana en medio de discusión por túnel por 18 de Julio: ¿cuándo se definirá?

Las intendencias de Montevideo, Canelones y San José firmaron este jueves un convenio junto al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) para trabajar en coordinación como área metropolitana. “Es muy importante actualizar normativas y visión, sobre todo en un área que es tan dinámica como la zona metropolitana”, dijo el intendente capitalino, Mario Bergara.

El frenteamplista, además, señaló que esa “enorme dinámica” aparece en distintos temas como la demografía, la movilidad, los temas ambientales, el desarrollo de los negocios “tanto inmobiliarios como emprendimientos productivos”.

El convenio, que regirá hasta 2029, implica una colaboración técnica y la formación de un grupo de trabajo para trabajar en la estrategia del ordenamiento territorial metropolitano.

“Es fundamental actualizar sistemáticamente las estrategias territoriales, que no son otra cosa que instrumentos para el ordenamiento territorial”, sostuvo Bergara en rueda de prensa. La intención es que se tomen decisiones “en base a una visión más moderna”.

Mirada metropolitana

Durante la firma del convenio, entre el público estuvo la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry. Su ministerio está justamente encabezando un proceso que parte de una mirada metropolitana: la reforma del transporte.

Esta reforma, que plantea la instalación de un sistema de ómnibus BRT (bus rapid transit) que conecte Zonamérica y El Pinar con Ciudad Vieja, incluye la posibilidad de construir un túnel por 18 de Julio.

El gobierno todavía no ha anunciado si se hará el túnel o no. El Ministerio de Transporte está esperando un análisis de los cateos que se hicieron sobre lo que hay debajo de 18 de Julio, pero se espera que esté la decisión tomada en las próximas semanas.

Este jueves, Bergara fue consultado por señalamientos desde los espectáculos de Carnaval a la idea del túnel y dijo: "me parece bien que haya críticas”. Como informó El Observador en su momento, la Intendencia de Montevideo había manifestado sus preocupaciones respecto a los impactos que tendrían las obras en la principal avenida de la ciudad.

“Es más, no es una propuesta de la Intendencia de Montevideo, es algo que aún no está definido”, sostuvo Bergara este jueves.

“Me parece una cuestión muy legítima de cuestionar porque es de las cosas que nosotros tenemos que valorar: cómo siente la ciudadanía al hecho, no sólo de que haya un túnel, sino de todo el plazo que requiere su construcción, la obra, los impactos sobre la movilidad, sobre los negocios, sobre los comercios”, dijo el intendente.

¿Cuándo se definirá?

Este jueves en entrevista con La Diaria Radio, la ministra Lucía Etcheverry dijo que están esperando que lleguen, en las próximas “dos semanas”, los resultados finales de los cateos por 18 de Julio

“A partir de ahí, obviamente, hay que empezar a tomar decisiones”, sostuvo la ministra.

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, y el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, junto a autoridades de las intendencias metropolitanas Intendencia de Montevideo

La definición no puede demorar si se quiere cumplir con los plazos del Ejecutivo. "El compromiso es que efectivamente se concreten en este periodo de gobierno (las obras), más allá de que la transformación del sistema de transporte público metropolitano va a llevar más tiempo y va a ir incorporando otras áreas de cada uno de los departamentos”, dijo Etcheverry.

La ministra dijo que el rol del presidente Yamandú Orsi en la decisión final será “preponderante, porque fue su prioridad” durante la campaña de 2024. “Fue una de las prioridades para gobernar que presentó en Colonia y además ha estado haciendo un seguimiento”, insistió.

¿Cómo es el proyecto?

Si bien todavía no está definido si se hará un túnel o no, el proyecto está definido a grandes rasgos. La decisión del gobierno es implementar un modelo BRT con ómnibus de más de 200 pasajeros, carriles exclusivos y ascenso y descenso de pasajeros por varias puertas (gracias a que se pagará para entrar a las paradas, que serán cerradas, y no en el vehículo).

Los dos trayectos que tendrá la reforma irán por Camino Maldonado/8 de Octubre y Giannattasio/Avenida Italia. Ambos confluirán en Tres Cruces para partir por el Centro hacia Ciudad Vieja.

