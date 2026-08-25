Llega la tormenta de Santa Rosa: un frente frío provocará lluvias tras importante ascenso de temperatura

Mientras Uruguay registra desde este martes un aumento de temperatura que se hará más notorio el miércoles, también aguarda la llegada de una tormenta el jueves que, por la fecha en que tendrá lugar, podría vincularse con la leyenda de Santa Rosa.

La fecha de Santa Rosa es, en realidad, el 30 de agosto, pero son pocas las veces que la tormenta que se le vincula cae exactamente ese día, o uno antes o uno después. En este caso se prevé para el jueves 27 de agosto.

El meteorólogo José Serra explicó en diálogo con El País que desde este martes las temperaturas irán en ascenso y el miércoles se prevén máximas cercanas a 20°C en Montevideo e incluso superiores en el norte del país. Pero el jueves tendrá lugar el avance de un frente frío y por ende "una nueva masa de aire choca con una alta temperatura con referencia a la estación en que estamos, lo que provoca el desarrollo de actividad convectiva".

Se espera la generación de nubosidad que dará lugar a una "jornada muy inestable con lluvias y tormentas, algunas pueden ser puntualmente fuertes". En concreto, señaló que no se prevé un fenómeno de "extrema gravedad" sino que será una tormenta como tantas otras, con acumulados de precipitaciones de entre 10 y 30 milímetros. No obstante estas inclemencias suelen tener cierta imprevisibilidad, en el sentido de que en lugares concretos pueden formarse tormentas fuertes donde se desarrollen intensas rachas de viento, caída de granizo y actividad eléctrica.

Además "estas lluvias van a complicar un poco más la situación que tenemos en el norte, centro y este del país", dijo Serra, ya que en esas zonas "coyunturalmente ya tenemos una situación crítica" porque hay ríos y arroyos desbordados.

La temperatura ese día bajará con respecto al miércoles pero no tanto, ya que se mantendrá en una máxima de 16° y así seguirá durante viernes, sábado y domingo, es decir, levemente por encima de lo esperado para esta época del año debido a un alto porcentaje de humedad. Sin embargo las lluvias cesarán rápidamente y se espera que el viernes ya no afecten al sur y sigan solo en el norte pero comenzará a mejorar en la tarde.

El meteorólogo Mario Bidegain compartió en su cuenta de X un pronóstico de temperaturas y lluvias para Montevideo según Meteoblue que indica que habrá un ascenso en las mínimas y en las máximas en las próximas horas y que las precipitaciones más abundantes se esperan para las primeras horas del jueves.

#Pronóstico de temperaturas y lluvias para #Montevideo (URU) de MAR25 a JUE27 agosto, según @meteoblue. Se espera ascenso de temperaturas (tmáx 14°C para MAR25 y 18°/19° para MIE26. Para JUE27 se esperan lluvias a partir madrugada (10 a 15 mm) con tmax de 15°C. pic.twitter.com/w95raO3BO5 — Mario Bidegain (@mario_bidegain) August 25, 2026

El pronóstico de Inumet para los próximos días

Para Montevideo y el área metropolitana el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) marca en su pronóstico del tiempo una mínima de 2° este martes y una máxima de 14°, con heladas agrometeorológicas, neblinas y cielo nuboso. Para el miércoles, en cambio, si bien prevé que permanezca nublado pronostica un aumento de la temperatura a 7° y 19°, es decir, una suba de cinco grados en ambos extremos.

Peatones con paraguas y camperas un día de lluvia en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País

El jueves, en tanto, se esperan precipitaciones y tormentas con fuertes rachas de viento y empezará a mejorar hacia la tarde y noche; la temperatura mínima será de 13° y la máxima de 16°.

Hacia el fin de semana Inumet anuncia que hay nula probabilidad de lluvias y la temperatura se mantendrá relativamente alta en su valor máximo pero bajará la mínima. El viernes habrá entre 10° y 16°, el sábado entre 9° y 16° y el domingo entre 8° y 17°.

Cómo es la leyenda del temporal de Santa Rosa

Estas lluvias y tormentas se catalogan como "de Santa Rosa" porque prácticamente coinciden con la fecha, que en realidad es el 30 de agosto. En general, las inclemencias que ocurren algunos días antes o algunos días después, se le atribuyen a esa santa.

La leyenda detrás del temporal no es propia de Uruguay sino que tuvo inicio en la zona de Perú, donde nació y falleció Isabel Flores de Oliva, luego nombrada como Santa Rosa de Lima, que tiene parroquias en su nombre en Uruguay.

El relato dice que en 1615, dos años antes de morir, la mujer rezó sin parar para contrarrestar el ataque de unos piratas holandeses que pretendían desembarcar en Lima.

Isabel Flores de Oliva logró, según la leyenda, generar un temporal sin precedentes. El relato indica que las tormentas que se generaron en las costas fueron tan fuertes que los piratas holandeses no llegaron a pisar tierra peruana.

Santa Rosa de Lima es considerada la primera mística cristiana de América, cuya santidad fue reconocida por la Iglesia Católica en 1970.