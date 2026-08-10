Gobierno de Perú advierte a sus ciudadanos que “no se dejen engañar” por falsas promesas rusas

El Gobierno de Perú informó ayer domingo que once ciudadanos peruanos han muerto, 114 están desaparecidos y tres han sido capturados por el ejército ucraniano, de un total de 459 connacionales que luchan por Rusia en la guerra con Ucrania.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ofreció estas cifras en un comunicado en el que anunció la repatriación de cuatro connacionales que se encontraban en situación de vulnerabilidad en Rusia tras haberse fugado “del reclutamiento forzado del que fueron víctimas para prestar servicios en la guerra contra Ucrania”, según remarcó. “De manera oficial se ha conocido que 459 peruanos se han enlistado, registrándose lamentablemente 11 fallecidos, 114 desaparecidos y 3 capturados por el ejército ucraniano”, afirmó el mensaje, que es el primero del Gobierno peruano que informa sobre la muerte de connacionales alistados por las tropas rusas.

La cancillería también precisó que se ha evacuado, en total, a 31 nacionales desde Rusia, 28 de los cuales retornaron al país y 3 permanecen en Europa “por decisión propia”.

Al referirse a los casos más recientes, el comunicado indicó que la sección consular de la Embajada de Perú en Rusia “asistió y gestionó la repatriación de dos jóvenes peruanos en situación de vulnerabilidad”.

Otros dos peruanos también fueron atendidos a finales de julio por la sección consular de la Embajada peruana, agregó el texto. “Todos ellos arribaron al Perú y se encuentran con sus familias”, informó la cancillería.

El comunicado pidió a los peruanos que no se dejen “engañar por falsas ofertas laborales, pues podrían caer en redes delictivas de trata” y les recordó que requieren autorización del Gobierno nacional para prestar servicio militar para cualquier Estado extranjero.

La cartera de Exteriores exhortó, además, a denunciar a los reclutadores ante el Ministerio Público y la Policía Nacional e informó que los afectados y sus familiares pueden contactar con las secciones consulares en Moscú y Varsovia, que se encargan de Ucrania.

Familiares de los peruanos reclutados por Rusia se manifestaron el pasado martes frente a la embajada rusa en Lima para exigir el regreso de sus parientes, especialmente de los heridos, y que se les dé información sobre sus paraderos.

Los familiares aseguraron que aunque en abril pasado pusieron denuncias formales por un caso de trata de personas, los reclutadores que “estafaron y engañaron” a sus allegados siguen libres y sus casos “están durmiendo en la Fiscalía”.

Donetsk

En otro orden, Rusia anunció ayer domingo la toma de dos localidades en la región ucraniana de Donetsk, una de ellas a ocho kilómetros del bastión ucraniano de Kramatorsk, que es, junto a Sloviansk, el principal objetivo del avance ruso en estos momentos.

“Las unidades de la agrupación Sur liberaron la localidad Vasiutinske de la república popular de Donetsk”, informó en Telegram el Ministerio de Defensa de Rusia, que también reportó la toma de la localidad de Toretske por parte de las unidades de la agrupación Centro.

Vasiutinske se encuentra a 8 kilómetros al sudeste de Kramatorsk y a 12 kilómetros al sur de Sloviansk, mientras que Toretske está ubicada a unos veinte kilómetros al sur de Kramatorsk. La toma de los bastiones de Kramatorsk y Sloviansk, los últimos de Donetsk que permanecen en poder de Ucrania, implicaría el control total de esta región, anexionada por Rusia en 2022.

El pasado miércoles, las autoridades ucranianas ordenaron la evacuación obligatoria de los menores de ciertos territorios de la zona de Kramatorsk, ante el avance de las fuerzas rusas. El jefe de la administración militar regional, Vadim Filashkin, explicó en redes sociales que la orden afecta en total a 525 menores de edad de 424 familias, que serán evacuados de forma forzosa junto con sus tutores legales.

EFE