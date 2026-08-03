Identifican al sur de Perú las fosas de cuatro jóvenes víctimas de desaparición forzada en 1992

La Fiscalía de Perú identificó tres lugares de entierro de víctimas de desaparición forzada ocurrida en 1992 en una zona selvática de la región de Puno, cercana a la frontera con Bolivia, informaron este lunes fuentes oficiales.

El Ministerio Público señaló que la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Puno verificó y ubicó los sitios de entierro de víctimas de desaparición forzada producida "durante el periodo de violencia ocurrida en el periodo 1980-2000 por parte de elementos terroristas y agentes del orden".

El hallazgo fue específicamente en el centro poblado Paco Pacuni, en el distrito de Limbani, en la provincia puneña de Sandia, añadió un comunicado oficial. En esos espacios fueron enterrados cuatro jóvenes, identificados como Alejandrina R. S., de 18 años; Marcelina S. R. , de 16 años; Pedro A. M., de 18 años, y Víctor R. T., de 26 años.

De acuerdo con la información fiscal, estas personas murieron "por impactos de proyectiles de armas de fuego durante un enfrentamiento suscitado el 9 de junio de 1992 entre miembros del Ejército del Perú y de la organización terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA)".

Hallazgo de entierros de detenidos desaparecidos en Perú. Foto: Gobierno de Perú

La intervención fiscal también comprendió la toma de declaraciones de los familiares de los testigos y de las víctimas "con el objetivo de contextualizar lo sucedido y elaborar las respectivas fichas antropológicas".

El Ministerio Público indicó que, tras la identificación de los sitios de entierro, se programará la exhumación de los restos y efectuará los análisis forenses para identificarlos y restituirlos posteriormente a sus deudos. Finalmente, reafirmó "el compromiso de investigar, hallar y recuperar los restos óseos vinculadas a desapariciones forzadas" en el país.

EFE