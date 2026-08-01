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Tragedia en Perú: mueren 13 personas al caer una avioneta turística cerca de las Líneas de Nasca

El accidente ocurrió minutos después de despegar del aeropuerto sur de Lima. Autoridades de la Aeronáutica Civil iniciaron la investigación para establecer las causas del siniestro.

El País
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01/08/2026, 17:22
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Siniestro de avioneta en Perú
Siniestro de avioneta en Perú
Foto: captura de video/Canal N Perú

Un trágico accidente aéreo en Perú provocó la muerte de 13 personas este sábado, luego de que una avioneta que transportaba turistas para realizar un sobrevuelo por las famosas Líneas de Nasca se estrellara a pocos kilómetros de despegar.

El siniestro ocurrió pasadas las 13:00 hora local (15:00 en Uruguay) tras haber partido desde el aeródromo de la ciudad de Pisco, ubicada en la costa sur del país andino, dejando un saldo de 11 pasajeros y dos integrantes de la tripulación sin vida.

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La aeronave cayó en una zona cercana a la terminal aérea donde se despliegan frecuentemente sobrevuelos sobre los geoglifos prehispánicos, una de las mayores atracciones turísticas del territorio peruano. Las autoridades descartaron de inmediato la existencia de sobrevivientes debido a la violencia del impacto.

Avioneta que partió de Pisco se estrella sin dejar sobrevivientes.
Avioneta que partió de Pisco se estrella sin dejar sobrevivientes.
Foto: Instagram / @soynoticias12

Labores de rescate e investigación del siniestro

"Tenemos información de que hay 11 pasajeros y dos tripulantes que han fallecido", confirmó a los medios locales el mayor de la policía Jorge Andrade desde el sitio del impacto. "Por la magnitud del accidente, no hay sobrevivientes. Hasta el momento hemos recuperado cuatro cuerpos", añadió el jerarca policial, sin precisar la identidad de los fallecidos ni las nacionalidades de los turistas.

Efectivos de bomberos y agentes de la Policía Nacional de Perú trabajaron entre los escombros de la avioneta. En tanto, las autoridades locales indicaron que la Dirección General de Aeronáutica Civil investigará las causas mecánicas o meteorológicas que desencadenaron la falla.

Pisco cuenta con una terminal con constante movimiento de pasajeros, desde donde operan varias empresas de aviación comercial que realizan rutas turísticas en Perú. Este tipo de trágicos episodios no es aislado en la zona. En 2022, un siniestro similar causó la muerte de siete personas, mientras que en octubre de 2010 fallecieron cuatro turistas británicos y dos tripulantes tras sobrevolar la reserva arqueológica.

Con información de AFP

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