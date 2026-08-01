Atentado con camión bomba en Colombia a días de la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella

Un camión con explosivos estalló este sábado junto a una estación de policía en la ciudad colombiana de Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela, seis días antes de la investidura del presidente electo Abelardo de la Espriella.

"Es este momento tenemos ocho personas lesionadas de la policía y tres personas particulares (...) Es un hecho atroz, violento (...) y es lamentable lo que pasó", declaró a la prensa George Quintero, secretario de Seguridad del departamento de Norte de Santander, donde ocurrió el ataque.

Atentado en Cúcuta, Colombia Foto: El Tiempo/GDA/Redes Sociales

En la madrugada se registraron el vehículo en llamas, fachadas destruidas y los alrededores con policías, militares y pobladores que se acercaban a la escena del atentado.

Dos camiones cargados con explosivos fueron detonados en Cúcuta en zona residencial, cercanía al comando de Policía de Norte de Santander. 🚨⬇️ pic.twitter.com/LV22PVH0aB — Tatan Mojica (@TatanMojicaR) August 1, 2026

Asunción de Abelardo de la Espriella

De la Espriella asumirá el poder el 7 de agosto en la ciudad de Cali en reemplazo de Gustavo Petro.

Con el apoyo del gobierno de Donald Trump, este abogado millonario prometió intensificar la lucha contra las guerrillas y otras organizaciones narcotraficantes que avivan la peor ola de violencia en la última década en el país, principal productor de cocaína del mundo.

Para lograr sus objetivos, De la Espriella planea forjar una alianza militar con Estados Unidos y también con Israel.

La investidura de De la Espriella contará con uno de los mayores despliegues de seguridad previstos para esta ceremonia, con un dispositivo de unos 11.000 soldados y policías que realizarán operaciones terrestres, aéreas y marítimas.

La posesión presidencial se realiza tradicionalmente en la sede del Congreso en Bogotá, pero el mandatario electo solicitó trasladar la ceremonia a Cali, en el suroeste del país, una región golpeada por los choques entre bandas narcotraficantes y guerrilleros.

Las guerrillas han lanzado advertencias al presidente electo, que prevé romper con las negociaciones de paz que sostenía Petro con diferentes organizaciones armadas.

El candidato presidencial colombiano, Abelardo de la Espriella, alza el puño cerrado en un centro de votación en Barranquilla. Foto: AFP

De la Espriella ha denunciado en diversas ocasiones la existencia de un plan para matarlo.

Las pasadas elecciones estuvieron marcadas por la violencia política y un recrudecimiento del conflicto armado con bombas, drones explosivos y numerosos atentados contra la fuerza pública.

En 2025, el precandidato presidencial y senador de derecha Miguel Uribe Turbay fue baleado en un acto en Bogotá y posteriormente falleció.

De la Espriella buscaba inicialmente posesionarse en una guarnición militar en el conflictivo departamento del Cauca, pero Petro no autorizó la iniciativa.

Con información de AFP y EFE