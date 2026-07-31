El Poder Ejecutivo mantendrá los precios de naftas, gasoil y supergás durante el próximo mes

Los precios de los combustibles dispuestos por el gobierno de Yamandú Orsi se mantendrán durante agosto luego de que el mes pasado los ministros Gabriel Oddone (Economía y Finanzas) y Fernanda Cardona (Industria, Energía y Minería) emitieran un comunicado en el que anunciaron una reducción para los mismos.

La nafta Súper 95 queda en $ 88,67, mientras que respecto a la nafta Premium 97 el precio se mantiene en $ 91,19.

En tanto, el gasoil 50 S se queda en $ 58,68). En cuanto al gasoil 10 S, queda en $ 67,33, que es su precio actual.

Por último, el supergás se sostiene en un valor de $ 93,56 el kilo. Así, la garrafa de 13 kilos tendrá un valor de $ 1.216,28 (sin costo de envío).

"La decisión se enmarca en la estrategia adoptada desde abril para amortiguar en el mercado interno las variaciones provocadas por los precios internacionales del petróleo, originado por el conflicto en Medio Oriente. En el contexto de una nueva suba de los precios internacionales de referencia para este mes, el Poder Ejecutivo mantiene la política de no trasladar la volatilidad internacional al mercado local y realizar ajustes graduales de modo de brindar estabilidad a los consumidores", indicó el Ejecutivo en un comunicado.

Combustibles Foto: pxhere

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) divulgó los informes de Precio de Referencia al Público (PVP) y Precio de Paridad de Importación (PPI) días atrás, en el que informó que para el período entre el 26 de junio al 25 de julio, el PPI de la nafta Premium 97 puesta en planta de distribución de La Tablada da un ajuste al alza de 1,86% y de 1,84% para el PPI de la nafta Súper 95 en comparación con el informe correspondiente al período anterior. Además, se prevé un ajuste al alza de 6,99% para el gasoil, y una reducción de 3% para el supergás.

La Ursea también decidió divulgar los precios de venta al público que quedarían según la paridad de importación, incluyendo impuestos, márgenes de distribución y comercialización entre otros aspectos.

Así, el PVP de referencia para el mes de agosto de la nafta Súper 95 es $ 88,26 por litro, el de la nafta Premium 97 de $ 90,96 por litro y el del gasoil 50S de $ 64,47 por litro, según la Ursea. Para la nafta Súper 95 da un incremento de $ 0,26 (precio actual $ 88,67 frente al proyectado $ 88,93), de $ 0,48 para la nafta Premium 97 (precio actual $ 91,19 frente al proyectado $ 91,67) y de $ 7,51 para el gasoil 50S (precio actual de $ 58,68 frente al proyectado $ 66,19).