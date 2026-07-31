40.000 migrantes entran a Ceuta y otros mueren en el intento: analizan suspender a España del espacio Schengen

Entre 40.000 y 50.000 migrantes ingresaron de forma irregular a la ciudad española de Ceuta, ubicada en territorio del norte de África, procedentes de Marruecos en los últimos días. Así lo indican los primeros cálculos que manejan las fuerzas de seguridad de forma provisional, ya que aún no hay una cifra oficial.

Despliegue militar y viaje de Pedro Sánchez a la frontera norteafricana

El presidente de España, Pedro Sánchez, viajó este viernes a Ceuta para conocer sobre el terreno la situación que se vive en la ciudad autónoma después de que miles de personas hayan llegado a nado o cruzando la valla que la separa de Marruecos. La crisis comenzó a principios de esta semana con la llegada a nado de jóvenes a Ceuta y desembocó el jueves en una entrada masiva por el muro fronterizo del Tarajal.

La gente se reúne en una colina cerca del sitio de los enfrentamientos en la frontera entre Marruecos y España, el 31 de julio de 2026. Foto: ABDEL MAJID BZIOUAT/AFP

Al menos 24 personas han fallecido en esta crisis al intentar llegar a nado al territorio europeo, informaron este viernes a EFE fuentes policiales. La cifra ascendió después de que hayan sido recuperados seis cuerpos a lo largo de la mañana de este viernes.

Fallecidos y tensiones políticas en la Unión Europea: la propuesta sobre el espacio Schengen

Se trata de la crisis migratoria entre Marruecos y España más grave desde 2021 y está generando multitud de reacciones a nivel europeo, de países como Italia y Finlandia que abogan incluso por excluir a España del espacio de libre circulación Schengen.

Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros de Italia, dijo que "la inmigración clandestina fuera de control representa una amenaza concreta para la seguridad de las fronteras europeas" y sugirió la "suspensión del espacio Schengen con España", el área de libre circulación que permite viajar entre diversos países como si fueran uno solo.

Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano, ancora una volta, che l’immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei.



Mi sono confrontata con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 30, 2026

La ministra finlandesa de Interior, Mari Rantanen, respaldó la propuesta italiana, considerando que "los países que no cumplen con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen". Por su parte, Francia anunció el viernes que reforzará los controles en la frontera española debido a la crisis.

Esta crisis migratoria obligó al despliegue del Ejército. Las llegadas no cesaron durante la noche y continuaron este viernes por la mañana. "Toda la noche ha habido una afluencia" y, aunque esta fue menor que durante el día, "miles" de migrantes "han seguido llegando y siguen llegando todavía", agregó indicó un funcionario a la AFP.

Sin embargo, en paralelo al flujo de entrada, otros volvían a cruzar la frontera en sentido inverso, tras pasar la noche a la intemperie en Ceuta después de confirmar que no podrán regularizar su situación en territorio español.

Familias intentan migrar de Marruecos a España a través de la frontera en Ceuta. Foto: ABDEL MAJID BZIOUAT/AFP

Colapso en Castillejos y operativos de devolución en el paso del Tarajal

Buena parte de la multitud que el jueves colapsó la ciudad marroquí de Fnideq (Castillejos) para alcanzar la frontera con Ceuta emprendió este viernes el camino de vuelta y busca regresar a sus ciudades de origen en Marruecos.

Mientras, se mantienen los enfrentamientos entre la policía marroquí y grupos incontrolados de jóvenes, en las proximidades del paso fronterizo, y continúa el goteo de migrantes que intentan acceder a la ciudad norteafricana española.

Enfrentamientos en la frontera entre Marruecos y España, el 31 de julio de 2026. Foto: ABDEL MAJID BZIOUAT/AFP

La Policía intenta dispersar con gases lacrimógenos y cañones de agua a los jóvenes concentrados en las colinas colindantes a la frontera, una zona que permanece intransitable, sembrada de piedras lanzadas durante la noche y de vehículos quemados.

La ciudad de Castillejos amaneció sumida en el caos y cubierta de basura, con cientos de personas durmiendo en las calles y la mayoría de los comercios cerrados.

Exhaustos, descalzos, con la ropa mojada y abatidos por la travesía, los migrantes intentan abordar ómnibus, camiones, taxis compartidos e incluso turismos particulares —en los que llegan a hacinarse hasta ocho personas ocupando los maleteros— en dirección a Tánger (norte) para retornar a sus hogares.

Frente a la resignación de muchos, otros buscan todavía flotadores o cámaras de neumáticos para lanzarse al agua y llegar a Ceuta.

Miles de personas intentan entrar a Ceuta, en la frontera entre Marruecos y España, el 31 de julio de 2026. Foto: ABDEL MAJID BZIOUAT/AFP

Todavía no quedó claro el motivo de esta repentina oleada de migrantes, principalmente hombres jóvenes y adolescentes. Algunos afirmaron haber oído que "la frontera estaba abierta".

Siguiendo ese llamado, Abdelhakim recorrió "14 km a pie por las montañas" llegar a las puertas de Ceuta, donde finalmente no consiguió entrar. "Nos dijeron de pasar por el mar. Pero me encontré completamente sumergido y vi a dos jóvenes morir ante mis ojos", dijo. "Entonces retrocedí y recordé que tenía dos hijos".

Los migrantes nadan alrededor de una barrera fronteriza con Marruecos para entrar en el enclave español del norte de África, Ceuta, el 31 de julio de 2026. Foto: JORGE GUERRERO/AFP

La repentina y masiva afluencia provocó que, para hacer frente a esta oleada de migrantes, el Ministerio del Interior español anunciara el envío de tropas y de decenas de Guardias Civiles y policías, entre ellos un equipo de ocho buceadores, un buque y drones, que reforzarán la seguridad en Ceuta.

El contexto recuerda a mayo de 2021, cuando más de 10.000 personas cruzaron la frontera en apenas dos días, aprovechando una flexibilización de los controles por parte de Marruecos durante una disputa diplomática con España.

Miles de personas intentan cruzar la frontera entre Marruecos y España, el 31 de julio de 2026. Foto: ABDEL MAJID BZIOUAT/AFP

El Ministerio de Interior indicó el jueves que había acordado con Marruecos medidas para devolver "lo antes posible" a "todas las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta".

La gente intenta atravesar la reja en la frontera entre Marruecos y España, el 31 de julio de 2026. Foto: ABDEL MAJID BZIOUAT/AFP

Con información de AFP y EFE