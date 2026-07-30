Pedro Sánchez anunció que se preparan medidas "para recuperar la normalidad" tras crisis migratoria en Ceuta

El presidente de España, Pedro Sánchez, anunció que su gobierno está movilizando "todos los recursos necesarios" para dar respuesta a la crisis migratoria que afecta a Ceuta. El enlcave alertó este jueves de una "emergencia humanitaria y social" tras la llegada estos últimos días de 1.500 migrantes desde Marruecos, lo que desbordó las capacidades de acogida de esta ciudad del norte de África.

"Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible", dijo el mandatario español en su cuenta de X.

Además, dijo que mantuvo contacto con el alcalde-presidente de Ceuta, Juan Vivas. "Es el momento de construir soluciones, con responsabilidad y cooperación", añadió Sánchez.

El Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta.



Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 30, 2026

Miles de migrantes saltaron las vallas de Ceuta este jueves

Miles de jóvenes llegaron este jueves mismo a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades, según pudo comprobar EFE. Cientos de ellos saltaron las vallas de protección, que no estaban custodiadas en ese momento por policías, y accedieron a Ceuta, mientras agentes de las fuerzas auxiliares marroquíes que se ocupan de la seguridad en tierra se retiraron al paso de los jóvenes

El ministro español del Interior viajará este viernes a Ceuta debido a la crisis migratoria, ciudad que pidió al Gobierno español que cierre la frontera con Marruecos de manera "urgente e inaplazable". En un comunicado, agradece el ministro a las autoridades marroquíes los esfuerzos de los últimos días, que impidieron miles de intentos de entrada irregular. Grande-Marlaska ha permanecido al habla permanente con su colega marroquí, Abdelouafi Laftit, según el Ministerio.

Miles de migrantes acceden al territorio español desde Marruecos a Ceuta, enclave español en el norte de África, 30 de julio de 2026. Foto: EFE/Reduan Dris

Ceuta advierte de "emergencia humanitaria" tras llegada de 1.500 migrantes desde Marruecos

Hasta el 15 de julio, el gobierno no había registrado este año ningún inmigrante llegado a Ceuta por mar. En 2025, solo cuatro migrantes entraron al enclave por esa vía.

La principal ruta de entrada de los migrantes irregulares a España sigue siendo el archipiélago atlántico de Canarias, frente a las costas de África.

En 2021, más de 10.000 migrantes ingresaron a Ceuta desde Marruecos en apenas dos días, aprovechando que Rabat relajó los controles en el marco de una crisis entre ambos países a raíz de la acogida para recibir tratamiento médico en España del líder de los independentistas saharauis del Frente Polisario.

Esta crisis diplomática llegó a su fin en 2022 tras el giro de Madrid en el delicado asunto del Sáhara Occidental, abandonando su neutralidad y reconociendo un plan de autonomía propuesto por Marruecos para esta antigua colonia española.

Una oleada de personas, miles de ellas, ha cruzado sin control de Marruecos a Ceuta. La Guardia Civil y los medios de emergencia, superados, solo se ocupan de los heridos. Los agentes han tenido que abrir las verjas, porque querían evitar que se forme un tapón… pic.twitter.com/pYFnAmbgLw — EL PAÍS (@el_pais) July 30, 2026

Con información de EFE y AFP