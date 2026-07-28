¿Cuál es la referencia que marca la Ursea para establecer el nuevo precio de los combustibles en agosto?

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) divulgó este martes el informe de Precios de Paridad de Importación (PPI) —que el Poder Ejecutivo utiliza como referencia para definir los precios finales de los combustibles— y el Precio de Referencia al Público (PVP) —que presenta la Ursea "a los efectos de transparentar la evolución reciente" del precio de los combustibles.

Según el informe para el período entre el 26 de junio al 25 de julio, el PPI de la nafta Premium 97 puesta en planta de distribución de La Tablada da un ajuste al alza de 1,86% y de 1,84% para el PPI de la nafta Súper 95 en comparación con el informe correspondiente al período anterior. Además, se prevé un ajuste al alza de 6,99% para el gasoil, y una reducción de 3% para el supergás.

Por otra parte, la Ursea decidió divulgar los precios de venta al público que quedarían según la paridad de importación, incluyendo impuestos, márgenes de distribución y comercialización entre otros aspectos.

Así, el PVP de referencia para el mes de agosto de la nafta Súper 95 es $ 88,26 por litro, el de la nafta Premium 97 de $ 90,96 por litro y el del gasoil 50S de $ 64,47 por litro, según la Ursea. Para la nafta Súper 95 da un incremento de 0,26 pesos (precio actual 88,67 pesos frente al proyectado 88,93 pesos), de 0,48 pesos para la nafta Premium 97 (precio actual 91,19 pesos frente al proyectado 91,67 pesos) y de 7,51 pesos para el gasoil 50S (precio actual de 58,68 pesos frente al proyectado 66,19 pesos).

Es el Poder Ejecutivo el que deberá resolver en las próximas horas los nuevos precios de los combustibles.

Una gota de gasolina cae de la boquilla de un surtidor. Foto: AFP

Presidenta de Ancap destaca "solidez" de la empresa

Cecilia San Román, presidenta de Ancap, señaló que "los indicadores para el gasoil fueron superiores bastante a los de la gasolina". "Estamos con la empresa robusta a pesar de que en estos tres meses de guerra Ancap resignó ingresos por US$ 80 millones y seguimos teniendo robustez", aseguró.

"Estamos sólidos para enfrentar, si lo dispone el Poder Ejecutivo, alguna posición más conservadora", indicó, por lo que "no se deteriorarán los números de la empresa, como ocurrió en 2024". "Terminamos un año 2025 muy bueno, el compromiso de las autoridades de Economía e Industria es no agravar los números de Ancap", señaló.