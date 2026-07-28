Nicolás Olivera: críticas al gobierno y a su partido, se descarta para 2029 y dice cómo será la interna blanca

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, estuvo este martes en el streaming En Clave País y fue crítico con el gobierno de Yamandú Orsi pero también deslizó cuestionamientos a la interna de su Partido Nacional. Dijo que no será precandidato en 2029 y señaló que la fuerza política tiene resuelto quién será el que los lidere en las elecciones nacionales, Luis Lacalle Pou, y lo que resta dilucidar es "qué gobierno" se pretende a partir de 2030.

Olivera dijo que representa, dentro del partido, un ala vinculada al wilsonismo, "un posicionamiento que tiene una fuerte vocación de descentralización, que cree en el individuo pero también en la equidad; no es solo libertad, es libertad con equidad, el Estado tiene que generar las condiciones para que la gente tenga oportunidades".

Aseguró que el espacio que él lidera, D Centro, cuenta con varios intendentes, alcaldes, ediles y concejales que tienen como característica la misión de "cambiarle la vida a la gente" y no siempre posicionarse en contra de lo que plantea el gobierno de Orsi. En este sentido, si bien no pertenece a su sector, fue consultado acerca del caso de Santiago Caramés, dirigente blanco capitalino cuyos ediles aprobaron en la Junta Departamental el endeudamiento de la Intendencia de Montevideo para mejorar calles, veredas y limpieza: "Es un tipo que tiene una cabeza abierta". Afirmó que no le pareció "incorrecto" su posicionamiento y que tampoco fue "feliz" haber derivado el caso a la Comisión de Ética del partido porque "conspira contra las bases mismas de la libertad".

"Tenemos que aprender a convivir, no podemos forzar a que nuestro partido solo sea de oposición y reactivo", apuntó el intendente, y luego agregó: "Nuestra agenda también tiene que ir por la positiva. Tenemos que estar pensando que dentro de cuatro años tenemos que decirle a la gente 'somos esto y queremos esto para el país'".

En esta dirección, indicó que los intendentes nacionalistas no son "oposición" si bien pertenecen a "un partido de oposición". "Somos gobierno en 14 intendencias y nos despertamos todos los días con el mismo propósito: cambiarle la vida a la gente", mencionó.

Cuestionó, por ejemplo, el estilo confrontativo del senador Sebastián Da Silva, con quien ha tenido una serie de rispideces. "Es una forma, no la comparto pero es una forma". También deslizó una queja por la rápida negativa al proyecto de Rendición de Cuentas del gobierno: además de indicar que "la forma de comunicar (de la Coalición Republicana) no fue muy feliz", también apuntó que "ya hay algunos diciendo que si cambia la cosa" estarían dispuestos a votar, y su entender "ese es el camino".

Nicolás Olivera, intendente de Paysandú. Foto: DARWIN BORRELLI

Olivera aseguró que en el gobierno anterior "el Frente Amplio se opuso a todo, fue feroz, juntó firmas e hizo caceroleo, y ganó la elección después". Por este motivo, consideró el intendente, en otras tiendas empiezan a ver que en ese método "hay una receta", pero llamó a tener "ojo" con ella. "El punto es cambiarle la vida a la gente, para eso tenés que ganar la elección pero no estar cuatro años no aportando a cuenta de ganar la próxima elección", aseveró.

Consultado acerca de si tiene previsto presentarse como candidato en la interna de 2029, dijo que no porque "el partido tiene bastante resuelto ese tema" con Lacalle Pou. "La interna va a girar en otro tema, no creo que gire en torno al nombre sino a qué gobierno de Lacalle Pou", indicó y agregó que debe tener mayor "sensibilidad social" y hacer foco en la "descentralización".

Acerca de una recordada frase suya que indicaba que Lacalle Pou había sido "un buen presidente" pero con un "gobierno medio pelo", Olivera reiteró: "Tuvimos un buen presidente (pero) un gobierno que a mi juicio me hubiera gustado ir a más transformación. Ahora, comparo aquello con esto y hay una diferencia en cuanto a la certeza que precisamos los uruguayos. Comparo un ministerio de Jorge Larrañaga con el actual ministerio y veo una diferencia abismal".

Nicolás Olivera, intendente de Paysandú. Foto: DARWIN BORRELLI

El gobierno de Orsi está "cada vez está más fragmentado en feudos de distintos ministerios", dice Olivera

Para Olivera, el gobierno de Orsi está "cada vez está más fragmentado en feudos de distintos ministerios". "No es un solo gobierno, son distintos gobiernos en función del timbre del ministerio que toques. No es lo mismo conversar con un ministro que con otro, más allá de la impronta personal", apuntó y cuestionó directamente a las carteras de Industria, Energía y Minería; Vivienda y Ordenamiento Territorial; y Desarrollo Social.

"Hace un año y pico están y no mueven la aguja", lamentó.

Sobre seguridad, tema por el que su partido pidió la remoción de Carlos Negro, Olivera expresó: "No sé si se resuelve cambiando el ministro. Si el que viene es mejor, sí. ¿Pero a quién ponés? El Partido Nacional debería decirle al presidente: 'Somos oposición, pero en tema seguridad vamos a blindar tres o cuatro puntos para salir bien'".

Ratificó que "el gobierno es mano" pero "el partido debería forzar en el buen sentido". "No hay que estar esperando que vuelva a fallar una y otra y otra vez para ver si te va bien. Tenés que salir al cruce y decir 'estamos acá para ver cómo ayudar a pararte y andar'. No tenemos que ayudar al gobierno, tenemos que ayudar al país", sentenció.