Nicolás Olivera contra Fernanda Cardona por proyecto de HIF Global: "Si se instala, es pese a ella"

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, criticó a la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, por su actitud ante el proyecto para la construcción de una planta de hidrógeno verde de la empresa HIF Global. Según dijo, si el proyecto finalmente se instala será "pese" y no "gracias" a ella.

Olivera dijo tener "expectativa, y a esta altura con ansiedad" de que se concrete el proyecto para el que faltan una serie de definiciones, como a cuánto le vendería UTE la energía. "El gobierno uruguayo tiene que expedirse, dar certezas al proyecto, que a mi juicio se ha tomado más tiempo del que se debería tomar", apuntó el intendente en diálogo con Palabras Cruzadas (Sarandí).

Consideró que siendo "la inversión llamada a ser la más grande de la historia del Uruguay" no se debería "ser tan displicente con los pasos" a dar con la empresa para que se instale en Uruguay. A su entender, el gobierno "se ha tomado demasiado tiempo" pero no por el presidente de la República, Yamandú Orsi, sino por la ministra Cardona.

Olivera afirmó que la "intención inequívoca" de Orsi "es que se cierre el acuerdo" y para ello "dar las condiciones". No obstante Cardona "no es una ministra que dé certezas".

"No le conozco la agenda; si me pregunta de qué está preocupada la ministra de Industria, no sé", apuntó el intendente, quien consideró que Cardona "tiene un estilo bastante confrontativo" y sus declaraciones "son erráticas".

"Lo que opina ella no es lo que opina el presidente, ya se lo digo. El presidente ha sido unívoco: 'queremos que la planta se instale y dar las condiciones'; le preguntan a la ministra y dice que 'falta mucho', que 'no hay nada para firmar'. Me importa poco lo que pueda decir, pero hay gente fuera de Uruguay expectante de lo que dice cada actor de gobierno", manifestó Olivera, y agregó que el proyecto, "si sale, es un poco pese a la ministra y no gracias a la ministra".