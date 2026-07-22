Poder Ejecutivo anunció que brindará ayuda económica para los damnificados por el temporal en Salto

En la madrugada del 18 de julio de 2026, un severo temporal en Salto causó destrozos masivos en las estructuras productivas del norte del país, lo que motivó la rápida intervención del Poder Ejecutivo mediante la declaración oficial de la emergencia granjera. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, anunció el paquete de medidas y apoyos financieros destinados a la zona afectada.

Según explicó el jerarca, la distribución de los recursos se segmentará en función del nivel de afectación reportado.

Plan de asistencia económica tras el temporal en Salto

Los apoyos serán brindados según la gravedad de las pérdidas, si fueron totales, parciales o solo requieren de materiales para no detener la producción, afirmó Alfredo Fratti. La evaluación exhaustiva del impacto se canalizará a través de las gremiales del sector, las cuales elevarán la nómina de damnificados al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). En paralelo, las autoridades adelantaron gestiones con el Banco República para respaldar la situación de la empresa agraria Calsal ante eventualidades no cubiertas por el seguro.

Por su parte, la directora general de la Granja, Laura González, remarcó que las transferencias serán no reembolsables para reconstituir la infraestructura.

Se pondrá sobre la mesa una propuesta de apoyo, también con fondos no retornables, para restitución de cultivos y para posibilitar el reencauce del sistema productivo, señaló González.

Destrozos por temporal en Salto. Foto: Hugo Lemos.

Créditos subsidiados y cobertura ante eventos climáticos

La estrategia estatal contempla el diseño de herramientas financieras junto a República Microfinanzas y el Banco República. Esta iniciativa contempla líneas de trabajo para aquellos productores con deudas pendientes —originadas mayoritariamente por la sequía de los años 2022 y 2023— e incluye la apertura de créditos subsidiados con bajas tasas de interés a través del Fondo de Fomento de la Granja.

Billetera con pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

De los casi 300 productores afectados por el temporal en Salto, únicamente 80 contaban con una póliza de seguro activa al momento del evento. Ante este escenario, el titular de la cartera recordó que el subsidio estatal cubre el 70% del valor de los seguros agrícolas. La urgencia por elevar esta cobertura cobra mayor relevancia considerando la inminente llegada del fenómeno de El Niño a partir de setiembre, cuyas repercusiones meteorológicas se mantendrán hasta el otoño de 2027.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.