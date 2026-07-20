"Lo principal es la acción": Orsi destacó rapidez con la que llegaron materiales a Salto tras temporal

El presidente Yamandú Orsi habló este lunes en conferencia de prensa tras una serie de reuniones con autoridades del departamento Salto, que se vio afectado por un fuerte temporal el sábado 18 a la madrugada. "Tenemos que agudizar el ingenio y ver cómo hacemos con, por un lado, las unidades productivas, y, por otro lado, con esa gente que vive de eso", manifestó.

El mandatario destacó también el apoyo que ha recibido del gobierno departamental y no descartó una posible declaración de emergencia para afrontar los daños provocados por el temporal. "Lo principal hoy es la acción. La declaración de emergencia genera mecanismos mucho más rápidos de adquisición de material, o sea, genera excepcionalidades a la hora de obtener recursos", agregó.

Más allá de esto, Orsi destacó la rapidez con la que llegó la ayuda a los vecinos tras el temporal del sábado y recordó su propia experiencia como intendente de Canelones. "Yo recuerdo lo que ocurría cuando pasaba esto. Demorábamos cuatro o cinco días en comprar, era todo un trámite, demorabas una semana en recibir los primeros materiales. Ahora, en cuestión de 36 horas ya estaba acá, así que eso lo resolvemos cada vez mejor", añadió.

El presidente Yamandú Orsi durante recorrida por el departamento de Salto tras temporal. Foto: Hugo Lemos.

El ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca está reunido por estas horas para determinar las medidas a tomar con respecto a los productores afectados en Salto, que abastecen a gran parte del sur del país.

Una mujer fallecida y dos internados por temporal

Una mujer que viajaba como acompañante en una moto falleció luego de que una estructura metálica se desprendiera de un galpón y la golpeara en la cabeza durante el temporal. Segundos después, en ese mismo punto, un motociclista chocó contra la misma estructura y debió ser internado, aunque sus heridas no revisten gravedad. Por otra parte, un funcionario municipal tuvo que ser hospitalizado por una descarga eléctrica.

Aquiles Mainardi, director del Cecoed de Salto, explicó a El País que el operativo se divide en dos partes: primero, salvaguardar la integridad de los habitantes del departamento, trasladándolos a casas de vecinos o familiares si sus viviendas han sido dañadas o corren peligro. Luego, enfocarse en la reconstrucción del departamento.

En total, se evacuaron a cuatro familias, que fueron trasladadas al hogar estudiantil de Salto.

Más de 3.000 servicios caídos

De acuerdo a datos de UTE se vieron afectados unos 3.200 servicios en el departamento de Salto. Fuentes de la empresa estatal explicaron a El País que a la zona llegó un refuerzo de 250 operarios provenientes de diferentes departamentos, con excepción del este del país, que también fue afectado por el temporal.

Desde UTE puntualizaron que las intensas lluvias de los últimos días han provocado dificultades de acceso a varios lugares del país debido a arroyos crecidos y pasos cortados, lo que impide atender a la totalidad de las incidencias en la red.

"Con lluvia, con tormenta eléctrica, no se puede trabajar por una cuestión de seguridad. Los que nos están quedando un poquito para atrás son las situaciones un poco más alejadas o más complejas, también hay muchos postes caídos: hay unos 250 en la zona de Salto", explicó en rueda de prensa Andrea Cabrera, presidenta de UTE.

"En algunos casos nos van a demandar tres, cuatro o cinco días (restaurar los servicios)", agregó. En todo el país hay unos 500 o 600 postes caídos tras las tormentas del fin de semana.