Tragedia y destrozos por temporal: Orsi viajó a Salto y dijo que “es un milagro” que no haya más víctimas

En Salto se sigue trabajando para reconstruir los daños ocasionados por el temporal que azotó el departamento durante la madrugada del sábado. Las rachas de viento, que llegaron a los 130 kilómetros, ocasionaron columnas y árboles caídos, techos volados e importantes daños en viviendas.

Este lunes por la mañana el presidente Yamandú Orsi viajó al departamento para realizar una recorrida junto a Carlos Albisu, intendente de Salto, y el director del SINAE, Leandro Palomeque. Allí, se encontró con vecinos, que le acercaron sus reclamos tras el temporal.

El mandatario llegó acompañado por los subsecretarios de Vivienda, Cristian Di Candia, y el de Ganadería, Gabriel Carámbula. En lugar también se hizo presente el directorio de UTE, para verificar los trabajos que está haciendo la empresa estatal en la zona.

Orsi pidió "desburocratizar" la ayuda a los damnificados y destacó el trabajo del CECOED departamental. Las autoridades visitaron los barrios Caballero, Artigas, Nuevo Uruguay y Andresito. También concurrieron a la escuela 107, que fue afectada por el temporal.

El presidente participará de una reunión con el CECOED departamental antes de regresar a Montevideo.

"Es un milagro cómo no fue peor en el tema vidas. Acá está el Sinae, todo lo que ven acá es colaboración entre el gobierno nacional y la intendencia. Y la UTE, también", afirmó el mandatario en rueda de prensa. Además, adelantó que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca mantendrá una reunión este lunes para decidir si se declara o no la emergencia en el tema granja. El temporal afectó a gran parte de la producción hortícola del departamento, que abastece a un alto porcentaje del sur del país.

Una mujer fallecida y dos internados

Una mujer que viajaba como acompañante en una moto falleció luego de que una estructura metálica se desprendiera de un galpón y la golpeara en la cabeza durante el temporal. Segundos después, en ese mismo punto, un motociclista chocó contra la misma estructura y debió ser internado, aunque sus heridas no revisten gravedad. Por otra parte, un funcionario municipal tuvo que ser hospitalizado por una descarga eléctrica.

Destrozos en Salto tras el temporal, por la Avenida Apolon. Imagen cedida a El País.

Aquiles Mainardi, director del Cecoed de Salto, explicó a El País que el operativo se divide en dos partes: primero, salvaguardar la integridad de los habitantes del departamento, trasladándolos a casas de vecinos o familiares si sus viviendas han sido dañadas o corren peligro. Luego, enfocarse en la reconstrucción del departamento.

En total, se evacuaron a cuatro familias, que fueron trasladadas al hogar estudiantil de Salto.

Destrozos en Salto tras el temporal, en la Avenida Apolón esquina Concordia. Imagen cedida a El País.

Más de 3.000 servicios caídos

De acuerdo a datos de UTE se vieron afectados unos 3.200 servicios en el departamento de Salto. Fuentes de la empresa estatal explicaron a El País que a la zona llegó un refuerzo de 250 operarios provenientes de diferentes departamentos, con excepción del este del país, que también fue afectado por el temporal.

Desde UTE puntualizaron que las intensas lluvias de los últimos días han provocado dificultades de acceso a varios lugares del país debido a arroyos crecidos y pasos cortados, lo que impide atender a la totalidad de las incidencias en la red.

"Con lluvia, con tormenta eléctrica, no se puede trabajar por una cuestión de seguridad. Los que nos están quedando un poquito para atrás son las situaciones un poco más alejadas o más complejas, también hay muchos postes caídos: hay unos 250 en la zona de Salto", explicó en rueda de prensa Andrea Cabrera, presidenta de UTE.

"En algunos casos nos van a demandar tres, cuatro o cinco días (restaurar los servicios)", agregó. En todo el país hay unos 500 o 600 postes caídos tras las tormentas del fin de semana.