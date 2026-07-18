“Lamentamos la muerte de una compatriota”, escribió Yamandú Orsi tras las tormentas severas en Salto

Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, lamentó en su cuenta de X la muerte de una mujer tras las tormentas severas que afectaron al territorio nacional, particularmente a Salto.

El mandatario escribió: “Desde la madrugada, una tormenta severa afectó a 14 departamentos. Lamentamos la muerte de una compatriota en Salto”.

Desde la madrugada, una tormenta severa afectó a 14 departamentos.

Lamentamos la muerte de una compatriota en Salto.

También fueron afectados Treinta y Tres, Durazno, Lavalleja y Tacuarembó.

Bomberos, Policía, FFAA, UTE y equipos departamentales trabajan desde el primer momento… — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) July 18, 2026

Además, agregó que “Bomberos, Policía, FFAA, UTE y equipos departamentales trabajan desde el primer momento en la asistencia y el restablecimiento de servicios”.

Para finalizar, explicó que el Sinae puso a disposición la logística para los gobiernos departamentales, sobre todo para Salto.