“Lamentamos la muerte de una compatriota”, escribió Yamandú Orsi tras las tormentas severas en Salto
Además, el presidente publicó que 14 departamentos se vieron afectados por las inclemencias climáticas.
Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, lamentó en su cuenta de X la muerte de una mujer tras las tormentas severas que afectaron al territorio nacional, particularmente a Salto.
El mandatario escribió: “Desde la madrugada, una tormenta severa afectó a 14 departamentos. Lamentamos la muerte de una compatriota en Salto”.
Desde la madrugada, una tormenta severa afectó a 14 departamentos.— Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) July 18, 2026
Lamentamos la muerte de una compatriota en Salto.
También fueron afectados Treinta y Tres, Durazno, Lavalleja y Tacuarembó.
Bomberos, Policía, FFAA, UTE y equipos departamentales trabajan desde el primer momento…
Además, agregó que “Bomberos, Policía, FFAA, UTE y equipos departamentales trabajan desde el primer momento en la asistencia y el restablecimiento de servicios”.
Para finalizar, explicó que el Sinae puso a disposición la logística para los gobiernos departamentales, sobre todo para Salto.
-
Inumet vuelve a actualizar las dos alertas por tormentas fuertes y puntualmente severas para hoy 18 de julio
“No les importa la Constitución”: oposición sale al cruce tras cancelación del acto por el 18 de julio
El temporal afectó 48.000 servicios de UTE y solo en Salto hubo más de 21.000 interrupciones
Presidencia suspende acto por aniversario del 18 de julio debido a alertas meteorológicas emitidas por Inumet
¿Encontraste un error?