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El País Información Política

“Lamentamos la muerte de una compatriota”, escribió Yamandú Orsi tras las tormentas severas en Salto

Además, el presidente publicó que 14 departamentos se vieron afectados por las inclemencias climáticas.

El País
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18/07/2026, 15:25
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El presidente Yamandú Orsi.
El presidente Yamandú Orsi.
Foto: Ignacio Sánchez/El País

Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, lamentó en su cuenta de X la muerte de una mujer tras las tormentas severas que afectaron al territorio nacional, particularmente a Salto.

El mandatario escribió: “Desde la madrugada, una tormenta severa afectó a 14 departamentos. Lamentamos la muerte de una compatriota en Salto”.

Salto fue el departamento más afectado por el temporal: registran decenas de intervenciones, de acuerdo a Bomberos

Además, agregó que “Bomberos, Policía, FFAA, UTE y equipos departamentales trabajan desde el primer momento en la asistencia y el restablecimiento de servicios”.

Para finalizar, explicó que el Sinae puso a disposición la logística para los gobiernos departamentales, sobre todo para Salto.

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