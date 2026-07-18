“No les importa la Constitución”: oposición sale al cruce tras cancelación del acto por el 18 de julio

Integrantes de la oposición cuestionaron la decisión de Presidencia de cancelar el acto por el 196º aniversario de la Jura de la Constitución. De acuerdo al comunicado del Gobierno, “esta medida se adopta con el propósito de preservar la seguridad e integridad física de todas las personas que iban a participar en la actividad, la cual incluía un acto protocolar y un desfile militar y policial, y de caballería gaucha”.

Horas después del anuncio, Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional publicó “Desolación. Indignación” luego de ir a la plaza de la Constitución y constatar que no había evento.

Desolación. Indignación. Llegué a plaza Constitución y me enteré que el gobierno suspendió el acto porque hay niebla. No les importa la Constitución. La conmemoración es una carga, y cualquier excusa les viene bien. Da lo mismo evocarla, ignorarla o despreciarla. pic.twitter.com/E2GhnkjtxZ — Pablo Abdala (@pabloabdala66) July 18, 2026

En tanto, Ope Pasquet, del Partido Colorado, compartió lo publicado por el diputado y agregó: “Comparto la indignación (…) No se puede suspender (…) como si fuera un partido de la Extra”.

Comparto la indignación del diputado Abdala. No se puede suspender la celebración del aniversario de la primera Constitución como si fuera un partido de la Extra. Cuesta entender cómo hace estas cosas un gobierno cuya aprobación no para de caer. https://t.co/iB4zXXPKFB — Ope Pasquet (@opepasquet) July 18, 2026

Álvaro Delgado, presidente del Partido Nacional también se expresó en X: "Las fechas patrias no son un trámite del calendario".

Es lamentable que el Gobierno suspenda el acto oficial más importante, por una llovizna, que no llegó. Las fechas patrias no son un trámite del calendario. Son parte de nuestra identidad y merecen el respeto y la solemnidad que corresponde. — Alvaro Delgado (@AlvaroDelgadoUy) July 18, 2026

Gerardo Sotelo –diputado del Partido Independiente-, por su parte, publicó fotos de exmandatarios durante actos bajo lluvia.

"Nosotros, los Representantes nombrados por los Pueblos situados a la parte Oriental del Río Uruguay... según nuestro saber, y lo que nos dicta nuestra íntima conciencia..." pic.twitter.com/1Tw48Otzq9 — Gerardo Sotelo (@Cybertario) July 18, 2026

Por su parte, el diputado del Partido Colorado Juan Martín Jorge, publicó que se suspendía el acto también sumando fotos de exmandatarios bajo lluvia.