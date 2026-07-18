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El País Información Política

“No les importa la Constitución”: oposición sale al cruce tras cancelación del acto por el 18 de julio

Presidencia había informado que, debido al pronóstico del tiempo, se suspendía la celebración del aniversario de la Jura de la Constitución.

El País
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18/07/2026, 13:39
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Desarman estructura para el acto de la Jura de la Constitución que fue suspendido por Presidencia
Desarman estructura para el acto de la Jura de la Constitución que fue suspendido por Presidencia
Foto: Leonardo Mainé

Integrantes de la oposición cuestionaron la decisión de Presidencia de cancelar el acto por el 196º aniversario de la Jura de la Constitución. De acuerdo al comunicado del Gobierno, “esta medida se adopta con el propósito de preservar la seguridad e integridad física de todas las personas que iban a participar en la actividad, la cual incluía un acto protocolar y un desfile militar y policial, y de caballería gaucha”.

Horas después del anuncio, Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional publicó “Desolación. Indignación” luego de ir a la plaza de la Constitución y constatar que no había evento.

Presidencia suspende acto por aniversario del 18 de julio debido a alertas meteorológicas emitidas por Inumet

En tanto, Ope Pasquet, del Partido Colorado, compartió lo publicado por el diputado y agregó: “Comparto la indignación (…) No se puede suspender (…) como si fuera un partido de la Extra”.

Inumet vuelve a actualizar las dos alertas por tormentas fuertes y puntualmente severas para hoy 18 de julio

Álvaro Delgado, presidente del Partido Nacional también se expresó en X: "Las fechas patrias no son un trámite del calendario".

Gerardo Sotelo –diputado del Partido Independiente-, por su parte, publicó fotos de exmandatarios durante actos bajo lluvia.

Por su parte, el diputado del Partido Colorado Juan Martín Jorge, publicó que se suspendía el acto también sumando fotos de exmandatarios bajo lluvia.

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