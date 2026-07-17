Fin de semana bajo agua: Inumet emitió un aviso por tormentas fuertes con caída de granizo y vientos

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este viernes un aviso especial por tormentas fuertes y precipitaciones copiosas que se desarrollarán principalmente en la zona norte del país.

Según detalló el organismo, los acumulados de precipitaciones serán de entre 20 y 40 milímetros en tres horas.

Asimismo, subrayan que desde la madrugada de este sábado 18 hacia la tarde noche del domingo 19, se esperan tormentas fuertes en la franja centro y norte del país.

Actualización del #AvisoALaPoblación por tormentas fuertes y precipitaciones copiosas. pic.twitter.com/ZMLV6K7oGT — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) July 17, 2026

"Los acumulados de precipitación más significativos se ubicarán entre 60 y 80 mm, con valores puntualmente superiores", indicaron desde Inumet.

Aún así, pese a que el lunes 20 el clima continuará inestable en la zona norte, no se anticipan "eventos significativos".

"En las zonas afectadas por tormentas podrán registrarse rachas de viento muy fuertes, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y lluvias abundantes en cortos períodos", detallaron.

Meteorólogos anuncian el final del veranillo con lluvias y tormentas

El pronóstico del tiempo marca que el veranillo está llegando a su fin: según Inumet, Montevideo tendrá 25°C de máxima este viernes —tras haber amanecido con 21°— y el norte podrá llegar a 30°. Pero este fin de semana habrá una abrupta caída, aunque en dos escalones: primero bajará un poco el sábado y luego otro poco el domingo, con un descenso que en total será de más de diez grados.

Nubes de tormenta sobre la Rambla de Punta Gorda en la ciudad de Montevideo Darwin Borrelli/Archivo El Pais

El pronóstico para Montevideo y el área metropolitana marca que este viernes en Montevideo estará nuboso y cubierto, "desmejorando con precipitaciones y tormentas", aunque habrá "mejoras temporarias". El sábado la temperatura máxima ya no se prevé de 25° sino de 20°, y la mínima no será de 20° sino de 12°; habrá también precipitaciones y tormentas. El domingo, de haber lluvias en la capital serán muy escasas, sin embargo, hará frío: la mínima será de 10° y la máxima de 13°, pero el viento soplará con más fuerza y desde el sur. El lunes vuelve la alta probabilidad de lluvias, con 10° y 14° como valores extremos.

El meteorólogo Mario Bidegain compartió en su cuenta de X un pronóstico del tiempo que indicaba 22° de máxima en Montevideo para este viernes, valor que caerá a 16° el sábado y a 12° el domingo. Según esa previsión, en la capital lloverá este viernes y el sábado, el domingo caen las probabilidades y vuelven a aparecer con fuerza el lunes.