Primero 25°C y después una abrupta caída: meteorólogos anuncian el final del veranillo con lluvias y tormentas

El pronóstico del tiempo marca que el veranillo está llegando a su fin: según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) Montevideo tendrá 25°C de máxima este viernes —tras haber amanecido con 21°— y el norte podrá llegar a 30°. Pero este fin de semana habrá una abrupta caída, aunque en dos escalones: primero bajará un poco el sábado y luego otro poco el domingo, con un descenso que en total será de más de diez grados.

Todo esto en el marco de un intenso cambio del tiempo que ya provocó lluvias y tormentas en varias zonas del país el jueves y continuará al menos hasta el lunes. Hasta ahora el departamento con mayores acumulados fue Rocha. Según Inumet, este jueves en la ciudad capital hubo 28,7 milímetros de precipitaciones y en Santa Teresa 21,3.

Qué dice el pronóstico de Inumet para Montevideo

El pronóstico para Montevideo y el área metropolitana marca que este viernes en Montevideo estará nuboso y cubierto, "desmejorando con precipitaciones y tormentas", aunque habrá "mejoras temporarias". El sábado la temperatura máxima ya no se prevé de 25° sino de 20°, y la mínima no será de 20° sino de 12°; habrá también precipitaciones y tormentas. El domingo, de haber lluvias en la capital serán muy escasas, sin embargo, hará frío: la mínima será de 10° y la máxima de 13°, pero el viento soplará con más fuerza y desde el sur. El lunes vuelve la alta probabilidad de lluvias, con 10° y 14° como valores extremos.

Una mujer camina con paraguas un día de lluvia en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País

El meteorólogo Mario Bidegain compartió en su cuenta de X un pronóstico del tiempo que indicaba 22° de máxima en Montevideo para este viernes, valor que caerá a 16° el sábado y a 12° el domingo. Según esa previsión, en la capital lloverá este viernes y el sábado, el domingo caen las probabilidades y vuelven a aparecer con fuerza el lunes.

#pronósticodeltiempo para #Montevideo (URU) de JUE16 a MIE22 julio, según @meteoblue, indica ascenso de temperaturas máximas: 20° y 22°C para JUE y VIE. Habrá lluvias VIE17 y SAB18 (10/20 mm). DOM19 mejora temporaria Tmax de 12°C y lluvias para LUN20 (10/20 mm). pic.twitter.com/T01MqGt9Nj — Mario Bidegain (@mario_bidegain) July 16, 2026

Las zonas más afectadas por las lluvias y tormentas

Inumet ya había advertido de tormentas fuertes y puntualmente severas con precipitaciones copiosas en un aviso especial a la población. Para este jueves y viernes preveía la llegada de un frente cálido que provocaría los eventos más importantes en en el centro, el este y el norte, con valores acumulados de entre 40 y 80 milímetros.

Por otro lado, entre sábado, domingo y hasta la tarde del lunes "un frente semiestacionario afectará principalmente el norte del país, con tormentas fuertes y precipitaciones copiosas". Por este evento "los acumulados más importantes se estiman entre 60 y 100 mm en la franja central, mientras que en el norte del país podrían oscilar entre 80 y 120 mm, con valores puntualmente superiores". "En las zonas afectadas por tormentas podrán registrarse rachas de viento muy fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica", indica el aviso, que concluye: "Es importante destacar que se esperan mejoras temporarias durante todo el evento".

Primeros efectos del fenómeno del Niño

Por su parte, el meteorólogo José Serra indicó en diálogo con El País que durante los cinco días en las zonas norte, centro y este —las más afectadas— podrían caer hasta 200 milímetros, o sea, "en cinco días una quinta parte de lo correspondiente a todo el año". Esto podría llevar al "desborde de arroyos, cañadas o algún río".

En Montevideo "va a llover" pero no aparece entre los departamentos más afectados. "Tormentas vamos a tener en todo el país, pero serán más generalizadas e intensas en el norte, centro y este", mencionó.

Esto se debe a que un "frente cálido ingresará por el norte y quedará estacionado sobre Uruguay, con leves desplazamientos, lo cual provoca cielos cubiertos, lluvias y lloviznas, tormentas, algunas puntualmente severas, con temperaturas bastante por encima del valor normal". Hay factores que potencian este frente, como el fenómeno de El Niño, explicó Serra.