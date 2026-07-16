El pronóstico para el viernes 17 de julio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para mañana, viernes 17 de julio de 2026, Uruguay tendrá una jornada inestable, con temperaturas que irán desde una mínima nacional de 15°C hasta una máxima de 29°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima marca una mañana nubosa y cubierta, con condiciones ventosas y presencia de precipitaciones y tormentas. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo nuboso y cubierto, también con viento del noreste al norte de 30-50 km/h y ráfagas de 60-70 km/h. Las temperaturas serán de 18°C de mínima y 29°C de máxima.

Para el noreste, se prevé una mañana con cielo nuboso y cubierto, ambiente ventoso y lluvias acompañadas de tormentas. En la tarde y la noche se mantendrá la misma tendencia, con viento del noreste al norte de 30-50 km/h y ráfagas de 60-70 km/h. Las temperaturas serán de 18°C de mínima y 28°C de máxima.

En el suroeste, la mañana estará nubosa y cubierta, ventosa, con precipitaciones y tormentas, viento del sector norte de 30-50 km/h, ráfagas de 60 km/h y ráfagas fuertes asociadas a tormentas. Para la tarde y la noche habrá cielo nuboso y cubierto con mejoras temporarias, nieblas y neblinas, además de probables lluvias y tormentas, con viento del noroeste al suroeste de 20-50 km/h y ráfagas fuertes asociadas a tormentas. Las temperaturas serán de 16°C de mínima y 25°C de máxima.

En el centro-sur, el día comenzará con cielo nuboso y cubierto, condiciones ventosas, precipitaciones y tormentas. Durante la tarde y la noche seguirá el panorama inestable, con viento del sector norte de 30-50 km/h, ráfagas de 60 km/h y ráfagas fuertes asociadas a tormentas. Las temperaturas serán de 16°C de mínima y 25°C de máxima.

Fachada del Palacio Legislativo en día de lluvia en el barrio Aguada de la ciudad de Montevideo. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con viento intenso, precipitaciones y tormentas; el viento soplará del sector norte de 30-50 km/h, con ráfagas de 60 km/h y ráfagas fuertes asociadas a tormentas. En la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso y cubierto, con condiciones ventosas, lluvias y tormentas, viento del noroeste y norte de 30-50 km/h y ráfagas de 60 km/h. Las temperaturas serán de 16°C de mínima y 26°C de máxima.

Para Punta del Este, el pronóstico indica una mañana nubosa y cubierta, con mejoras temporarias, precipitaciones y tormentas, además de viento del noreste al noroeste de 30-50 km/h y ráfagas fuertes asociadas a tormentas. En la tarde y la noche continuará el cielo nuboso y cubierto con mejoras temporarias, lluvias y tormentas, viento del noroeste de 30-50 km/h y ráfagas fuertes asociadas a tormentas. Las temperaturas serán de 15°C de mínima y 20°C de máxima.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto con mejoras temporarias, precipitaciones y tormentas aisladas, viento del noreste al norte de 30-50 km/h y ráfagas fuertes asociadas a tormentas. Hacia la tarde y la noche seguirá nuboso y cubierto con mejoras temporarias, nieblas y neblinas, lluvias y tormentas, con viento del norte al noroeste de 30-50 km/h y ráfagas fuertes asociadas a tormentas. Las temperaturas serán de 17°C de mínima y 25°C de máxima.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.