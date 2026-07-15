Más de 20° y cinco días de lluvias y tormentas: qué zonas recibirán los mayores acumulados

El veranillo llega a su punto máximo este miércoles y persistirá así al menos hasta el viernes con temperaturas cercanas a 20° en Montevideo y superiores en el interior, no obstante a partir del jueves empezará a llover y un aviso especial del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) advierte por varias jornadas consecutivas de inclemencias.

El aviso especial de Inumet: cinco días de inestabilidad y mejoras temporarias

Inumet explicó que desde este jueves 16 de julio al próximo lunes 20 se espera que el país tenga eventos de lluvias y tormentas, algunas puntualmente severas. No significa que durante los cinco días habrá precipitaciones sin cesar, sino que "se esperan mejoras temporarias", además de que el evento no afectará de la misma forma a todo el territorio nacional.

"Desde la madrugada del jueves 16 y durante el viernes 17, un frente cálido comenzará a afectar el litoral oeste y se desplazará progresivamente hacia el resto del país, favoreciendo la ocurrencia de tormentas fuertes (puntualmente severas) y precipitaciones abundantes. Se esperan los acumulados de lluvia más significativos en la franja centro-este y norte, con valores entre 40 y 80 mm, pudiendo registrarse acumulados puntualmente superiores", apuntó Inumet.

Luego, entre sábado y lunes, en lugar de un frente cálido llegará lo que habitualmente se denomina un frente frío: "Entre el sábado 18, domingo 19 y hasta la tarde del lunes 20, un frente semiestacionario afectará principalmente el norte del país, con tormentas fuertes y precipitaciones copiosas. Los acumulados más importantes se estiman entre 60 y 100 mm en la franja central, mientras que en el norte del país podrían oscilar entre 80 y 120 mm, con valores puntualmente superiores", señaló el instituto.

"En las zonas afectadas por tormentas podrán registrarse rachas de viento muy fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica", apuntó Inumet.

¿Cómo afectarán los frentes cálido y frío al territorio nacional?

Néstor Santayana, meteorólogo de Inumet, declaró a Telemundo (Canal 12) que estos cinco días de inestabilidad atmosférica pueden dividirse en dos partes. Primero entre jueves y viernes habrá precipitaciones y tormentas que van a afectar a todo el territorio pero con menor intensidad a las zonas sur y suroeste. El frente frío que llegará a Uruguay el sábado y se quedará hasta el lunes se estacionará en el extremo norte del país, oscilando de un lado a otro de la frontera con Brasil, aunque también en el sur habrá algunas precipitaciones.

El pronóstico del tiempo de Inumet para Montevideo y el área metropolitana indica 9° de mínima y 21° de máxima para este miércoles, 13° y 19° para el jueves con precipitaciones y tormentas y 15° y 21° el viernes, también con precipitaciones y tormentas. El sábado, con probabilidad media de lluvias, la capital tendrá 13° de mínima y 18° de máxima. El domingo aumenta la chance de lluvias, con 12° y 14° como valores extremos, una situación muy similar a la del lunes.

En otras zonas del país como el noroeste, una de las zonas más cálidas del territorio nacional, se esperan 23° este miércoles desmejorando hacia la noche. Anuncia 23° el jueves, con tormentas y lluvias, y 27° el viernes también con inclemencias. En esa zona tanto sábado, domingo y lunes hay alta probabilidad de precipitaciones con más de 20° de máxima.

Peatones con paraguas y camperas un día de lluvia en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País

Primeros efectos de El Niño: veranillo y tormentas fuertes

El meteorólogo Mario Bidegain confirmó en diálogo con El País que la temperatura comenzará una carrera ascendente que tendrá su punto máximo el viernes, en medio de las precipitaciones. El sábado el viento rotará y comenzará a hacer más frío, poniendo fin al veranillo.

Apuntó que "incluso el sábado se van a mantener relativamente altas" las temperaturas. Los valores máximos se prevén para el viernes, con 20° en Montevideo y 25° en zonas más norteñas como Melo, añadió.

En el medio, "a partir del jueves tenemos la posibilidad de lluvias y tormentas" que en Montevideo se desarrollarán hasta el sábado y en el norte continuarán de corrido durante domingo y lunes. En la capital se espera que el domingo no llueva pero el lunes retornen las precipitaciones, también con tormentas. En definitiva, en el sur el pronóstico indica que lloverá —no de corrido sino con pausas de horas— entre jueves, viernes y sábado y que el domingo cesará pero retomará el lunes. En el norte, en cambio, sobre todo en los departamentos fronterizos con Brasil, las inclemencias se extenderán de jueves a lunes, sin días libres.

Personas caminan con paraguas un día de lluvia en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

"Estas podrían ser las primeras lluvias importantes desde principios de mayo", dijo Bidegain, quien estimó que toda la segunda quincena de julio se extenderá con precipitaciones bastante seguidas. "Es un cambio importante en la circulación atmosférica y yo esto se lo achaco al fenómeno de El Niño. Ya hemos tenido lluvias muy importantes en Rio Grande do Sul, vamos a tener lluvias muy importantes en la frontera de Uruguay con Brasil, en Chile también. Este escenario obedece a una influencia creciente de la fase cálida del Niño", añadió.

En cuanto a los acumulados de precipitaciones, Bidegain dijo que el día con más lluvias podría ser el viernes, con 10 o 20 milímetros en Montevideo. En el norte se esperan lluvias más voluminosas, tal vez "todos los días" con unos 20 milímetros y un acumulado superior a 100 entre jueves y lunes.