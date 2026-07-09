Más periodismo y en vivo: El País lanza "En Clave País", un programa de streaming desde la redacción del diario

A casi dos meses de cumplir los 108 años de vida, El País sigue en su camino de innovación y apuesta por más y mejor periodismo para acercarse a la audiencia que día a día lo convierte en el medio de comunicación número uno de Uruguay. El próximo miércoles 15 de julio lanza “En Clave País”, un programa de streaming en vivo desde la redacción encabezado por la periodista Malena Castaldi. La acompañarán regularmente dos periodistas de El País: Faustina Bartaburu, especializada en Datos, y Joaquín Silva, de la sección Nacional.

De 10:00 a 11:00 horas, de lunes a viernes y desde “la cocina” del diario, “En Clave País” pondrá arriba de la mesa los temas que importan y bajará a tierra lo que está pasando tanto en Uruguay como en el mundo. Todos los días habrá un entrevistado referente al tema más importante de la jornada.

Se transmitirá en vivo desde la home del diario El País y la plataforma YouTube, con amplificación posterior en todos nuestros canales de redes sociales, que cuentan con una comunidad de 5,2 millones de seguidores.

Los lectores podrán también acceder a todos los contenidos de forma on demand.

Malena Castaldi conducirá "En Clave País" junto a Faustina Bartaburu y Joaquín Silva. Foto: Leonardo Mainé.

La propuesta: en vivo desde redacción

“En Clave País” surge como una apuesta y una necesidad de nuestros lectores más fieles, que minuto a minuto están actualizando nuestras plataformas para no perderse ninguna noticia.

Contará con la conducción de Malena Castaldi, periodista de larga trayectoria y una de las caras más conocidas de la televisión uruguaya por su rol de informativista en Telemundo (Canal 12).

El proyecto estará apoyado además por el músculo de una redacción de más de 60 periodistas que trabaja minuto a minuto detrás de la noticia. Habrá contenidos de economía, deportes, espectáculos y ciencia, entre otros, con los cronistas especializados de cada sección.

Detrás de las cámaras estarán: Ángel Asteggiante en la coordinación, Mateo Castells en la producción, Florencia Traibel, editora de Narrativas Visuales y Matías Rocha en la estrategia de redes sociales. El proyecto contará con un equipo técnico que brindará soporte y hará posible día a día cada transmisión.

Opinión y análisis: la voz de Martín Aguirre

Asimismo habrá espacio para la opinión y el análisis. Martín Aguirre, director de redacción de El País, desmenuzará todas las semanas los temas más candentes de la agenda política.

“Es una tendencia en el mundo, sabemos que gran parte de la audiencia prefiere consumir contenidos e informarse a través de estos formatos de video, y hacia allá vamos. Es una boca de salida más que le damos a los lectores de El País para que puedan elegir cuándo y de qué manera informarse: en el papel, en la web, a través de newsletters o redes sociales o como ahora, por intermedio del streaming”, señaló Aguirre.

Martín Aguirre, director de redacción de El País, junto a Malena Castaldi. Foto: Darwin Borrelli.

El País sigue innovando en contenidos digitales

El País mantiene su liderazgo en 2026 como el medio digital de mayor audiencia de Uruguay, siendo este el tercer año consecutivo posicionado en el primer lugar. Casi 3 millones de lectores únicos mensuales en promedio eligen a El País como medio informativo. Por debajo se encuentra Montevideo Portal, con menos de 2 millones, y El Observador, con poco más de 1 millón.

A su vez, con la mayor comunidad de suscriptores digitales y de seguidores en sus redes sociales, El País recibió casi 32 millones de páginas vistas en mayo de 2026 y marcó diferencias con otros sitios de noticias de hasta 22 millones de páginas vistas.

Estas mediciones fueron realizadas por Similar web, la única herramienta internacional que mide el tráfico online a nivel global presente en Uruguay. Según sus datos, El País ocupa de forma constante el primer puesto de sitios de noticias en Uruguay en visitas, páginas vistas y visitantes únicos.

La comunidad de suscriptores, que ya supera los 37.000, continúa creciendo de forma sostenida desde que se lanzó la suscripción digital en 2018.

Faustina Bartaburu, Malena Castaldi y Joaquín Silva, conductores de "En Clave País". Foto: Leonardo Mainé.

El País publica más de 150 notas por día, es decir, más de 4.600 artículos mensuales promedio, con una agenda informativa abarcativa y heterogénea, caracterizada por su rigurosidad y profundidad.

A su vez, cuenta con un ecosistema multiplataforma que atiende a los variados intereses de sus lectores.

Entre sus contenidos se destacan 18 newsletters que cuentan con más de 2 millones de envíos. A ello se suma la producción de podcasts y contenidos de narrativas visuales y periodismo de datos, además de artículos de contenidos patrocinados, creados con los mismos estándares periodísticos utilizados para la publicación de una noticia.

Estos contenidos, distribuidos en diferentes plataformas y canales, alcanzan a una comunidad digital que supera los 5,2 millones de seguidores al sumar Instagram, Facebook, X (Twitter), WhatsApp, Tik Tok, LinkedIn y YouTube.

