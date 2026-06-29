Primero siempre: El País continúa como líder de audiencias por tercer año consecutivo en Uruguay

Más lectores. Más alcance. Más impacto. De acuerdo a mediciones de tráfico digital, El País mantiene su liderazgo en 2026 como el medio digital de mayor audiencia de Uruguay, siendo este el tercer año consecutivo posicionado en el primer lugar.

Con sus 107 años de historia, El País prioriza la calidad informativa como compromiso hacia sus lectores, de tal forma que cuenten con información rigurosa. En tiempos donde no todo lo que circula informa, la confianza es el activo más importante de un medio.

En 2026, casi 3 millones de lectores únicos mensuales en promedio eligen a El País como medio informativo. Estos visitantes reafirmaron, otro año más, al medio como el sitio de noticias más visitado en Uruguay. Por debajo siguió Montevideo Portal, que tuvo menos de 2 millones, y El Observador, con poco más de 1 millón.

A su vez, con la mayor comunidad de suscriptores digitales y de seguidores en sus redes sociales, El País recibió casi 32 millones de páginas vistas en mayo de 2026 y marcó diferencias con otros sitios de noticias de hasta 22 millones de páginas vistas. En este sentido, Montevideo Portal contó menos de 24,5 millones de páginas vistas y El Observador con 9 millones.

Estas mediciones fueron realizadas por Similar web, la única herramienta internacional que mide el tráfico online a nivel global presente en Uruguay. Según sus datos, El País ocupa de forma constante el primer puesto de sitios de noticias en Uruguay en visitas, páginas vistas y visitantes únicos.

"Estos dos años consecutivos liderando la audiencia digital de Uruguay confirman que vamos por el camino correcto: entender lo que nuestros lectores necesitan y responder con información rigurosa y de calidad. Que esa tendencia se sostenga también en 2026 reafirma la confianza que la audiencia uruguaya tiene en El País. Cada vez que alguien necesita información o quiere chequearla, piensa primero en El País", sostuvo el gerente de Audiencias y Suscripciones de El País, Juan Martín Vaz.

Mientras que cada vez se propaga más rápidamente la desinformación o información poco rigurosa, la mayoría de los consumidores de sitios informativos consultan primero a El País para informarse o verificar si algo es cierto, según han revelado estudios de mercado.

Asimismo, según los datos de Similar web, en mayo el sitio de El País recibió 10,5 millones de visitas, manteniendo al medio a la vanguardia de los medios digitales en Uruguay. Luego, siguió Montevideo Portal, que estuvo debajo de las 7,8 millones, y El Observador, con 3,9 millones.

La comunidad de suscriptores, que ya supera los 37.000, continúa creciendo de forma sostenida desde que se lanzó la suscripción digital en 2018, demostrando su confianza y fidelidad al medio. Esto ha motivado ampliar los canales de distribución de noticias y desarrollar contenidos multimedia y nuevas narrativas para atender las nuevas tendencias de consumo de información.

El conjunto de suscriptores de El País+, conformado por diversos segmentos de la sociedad, lo integran principalmente usuarios que tienen entre 35 y 59 años y representan 43% de la comunidad. Asimismo, 75% de los suscriptores pertenece a segmentos AB, lo que refleja un público de alto valor para las marcas.

El País publica más de 150 notas por día, es decir, más de 4.600 artículos mensuales promedio, con una agenda informativa abarcativa y heterogénea, caracterizada por su carácter riguroso y su profundidad. A su vez, cuenta con un ecosistema multiplataforma que atiende a los variados intereses de sus lectores.

Entre sus contenidos cuenta con 18 newsletters que cuentan con más de 2 millones de envíos. A ello se suma la producción de podcasts y contenidos de narrativas visuales y periodismo de datos, además de artículos de contenidos patrocinados, creados con los mismos estándares periodísticos utilizados para la publicación de una noticia.

Estos contenidos, distribuidos en diferentes plataformas y canales, alcanzan a una comunidad digital que supera los 5,2 millones de seguidores al sumar Instagram, Facebook, X (Twitter), WhatsApp, Tik Tok, LinkedIn y YouTube. Por debajo se encontró El Observador (más de 2,9 millones) y Montevideo Portal (más de 2 millones).