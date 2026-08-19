Mujer de 33 años fue asesinada a puñaladas en Villa Española: su novio fue detenido

Una mujer de 33 años fue asesinada a puñaladas en Villa Española. Fue trasladada herida pero aún con vida al Hospital Pasteur, pero los médicos no pudieron salvarla, según confirmaron a El País fuentes del Ministerio del Interior.

Su pareja, un joven de 28 años, quedó detenido como presunto autor del crimen, por lo que se trataría de un femicidio. Convivían desde marzo.

El arma utilizada para el crimen fue incautada en el operativo policial. Si bien el acusado contaba con antecedentes penales, entre ambos no había denuncias de violencia doméstica, aclararon las fuentes.

Policía detuvo a joven vinculado al asesinato de una joven de 27 años en Estación Atlántida

Por otro lado, la Jefatura de Policía de Canelones informó que fue detenido Franco David Ribeiro Rodríguez, un joven buscado por su vínculo con el asesinato de una joven de 27 años en Estación Atlántida. Estaba requerido desde el miércoles 15 de julio tras ser identificado como responsable del ataque a balazos ocurrido un día antes.

Ahora quedará a disposición del Departamento de Homicidios y de la Fiscalía de Atlántida.

Según informó la Jefatura de Canelones en un comunicado, el martes 14 de julio en una casa de la esquina de El Tala y Los Geranios, la Policía encontró herida a una joven de 27 años que fue trasladada a un hospital pero murió rato después.

"En el marco de las primeras actuaciones se entrevistó a testigos y se recabó información sobre los presuntos involucrados, estableciéndose que los autores se habrían retirado del lugar en una motocicleta", relataba el parte policial.

Con respecto a este crimen, la Policía decía tener identificado al autor y personal del Departamento de Homicidios tenía previsto realizar allanamientos en las horas siguientes para ubicarlo. Finalmente lo encontró un mes después.