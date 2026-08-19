Mujer de 33 años fue asesinada a puñaladas en Villa Española: su novio fue detenido
Si bien el joven de 28 años detenido tiene antecedentes penales, las fuentes del Ministerio del Interior afirmaron que no había denuncias de violencia entre ambos.
Una mujer de 33 años fue asesinada a puñaladas en Villa Española. Fue trasladada herida pero aún con vida al Hospital Pasteur, pero los médicos no pudieron salvarla, según confirmaron a El País fuentes del Ministerio del Interior.
Su pareja, un joven de 28 años, quedó detenido como presunto autor del crimen, por lo que se trataría de un femicidio. Convivían desde marzo.
El arma utilizada para el crimen fue incautada en el operativo policial. Si bien el acusado contaba con antecedentes penales, entre ambos no había denuncias de violencia doméstica, aclararon las fuentes.
Policía detuvo a joven vinculado al asesinato de una joven de 27 años en Estación Atlántida
Por otro lado, la Jefatura de Policía de Canelones informó que fue detenido Franco David Ribeiro Rodríguez, un joven buscado por su vínculo con el asesinato de una joven de 27 años en Estación Atlántida. Estaba requerido desde el miércoles 15 de julio tras ser identificado como responsable del ataque a balazos ocurrido un día antes.
Ahora quedará a disposición del Departamento de Homicidios y de la Fiscalía de Atlántida.
Según informó la Jefatura de Canelones en un comunicado, el martes 14 de julio en una casa de la esquina de El Tala y Los Geranios, la Policía encontró herida a una joven de 27 años que fue trasladada a un hospital pero murió rato después.
"En el marco de las primeras actuaciones se entrevistó a testigos y se recabó información sobre los presuntos involucrados, estableciéndose que los autores se habrían retirado del lugar en una motocicleta", relataba el parte policial.
Con respecto a este crimen, la Policía decía tener identificado al autor y personal del Departamento de Homicidios tenía previsto realizar allanamientos en las horas siguientes para ubicarlo. Finalmente lo encontró un mes después.
Líneas de asistencia a víctimas de violencia de género
Desde una línea fija 08004141
Desde celulares *4141
Es un servicio telefónico de orientación a mujeres en situación de violencia doméstica, gratuito, confidencial, de alcance nacional que funciona los 365 días del año, las 24 horas del día.
Ante situaciones de urgencia o riesgo de vida es importante llamar al 911.
¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)
• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.
• Si decidís hacer una denuncia policial, buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.
• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.
• Si estás lastimada, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.
• Evitá estar sola cuando percibas que pueden agredirte.
• Alertá a algún vecino o vecina para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.
• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.
• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo
• Cambiar las rutinas si te persiguen.
• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.
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