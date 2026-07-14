Dos ataques a balazos en Canelones terminan con una mujer y un adolescente muertos

Dos ataques a balazos provocaron dos homicidios en el departamento de Canelones, según informó la Jefatura de Policía en sendos comunicados. Uno de los crímenes sucedió en Toledo y otro en Estación Atlántida.

En Toledo, según el parte policial, las autoridades recibieron la advertencia de una persona herida de arma de fuego en una vivienda ubicada en Gregorio Paniagua y avenida Hugo Méndez. En el lugar los funcionarios encontraron a un joven de 27 años con una herida de arma de fuego en una mano, pero en lugar también fue hallado muerto un adolescente de 17 años.

"De acuerdo a la información primaria, desconocidos habrían efectuado múltiples disparos hacia la vivienda, impactando contra las víctimas", indica el parte. Policía Científica hizo el relevamiento y se encontraron varias vainas que serán analizadas. En la casa había droga y dinero. El Departamento de Homicidios junto a la Fiscalía ya trabajan en el esclarecimiento.

En paralelo, otro crimen de similares características ocurrió en Estación Atlántida. Fue en una casa de la esquina de El Tala y Los Geranios, donde la Policía encontró herida a una joven de 27 años que fue trasladada a un hospital pero murió rato después.

"En el marco de las primeras actuaciones se entrevistó a testigos y se recabó información sobre los presuntos involucrados, estableciéndose que los autores se habrían retirado del lugar en una motocicleta", relata el parte.

Con respecto a este crimen, la Policía dice tener identificado al autor y personal del Departamento de Homicidios tiene previsto realizar allanamientos en las próximas horas para ubicarlo.