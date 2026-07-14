Dos ataques a balazos en Canelones terminan con una mujer y un adolescente muertos
Una de las balaceras sucedió en Toledo, donde también resultó herido un joven de 27 años, mientras que la otra fue en Estación Atlántida. ¿Qué se sabe de cada caso?
Dos ataques a balazos provocaron dos homicidios en el departamento de Canelones, según informó la Jefatura de Policía en sendos comunicados. Uno de los crímenes sucedió en Toledo y otro en Estación Atlántida.
En Toledo, según el parte policial, las autoridades recibieron la advertencia de una persona herida de arma de fuego en una vivienda ubicada en Gregorio Paniagua y avenida Hugo Méndez. En el lugar los funcionarios encontraron a un joven de 27 años con una herida de arma de fuego en una mano, pero en lugar también fue hallado muerto un adolescente de 17 años.
"De acuerdo a la información primaria, desconocidos habrían efectuado múltiples disparos hacia la vivienda, impactando contra las víctimas", indica el parte. Policía Científica hizo el relevamiento y se encontraron varias vainas que serán analizadas. En la casa había droga y dinero. El Departamento de Homicidios junto a la Fiscalía ya trabajan en el esclarecimiento.
En paralelo, otro crimen de similares características ocurrió en Estación Atlántida. Fue en una casa de la esquina de El Tala y Los Geranios, donde la Policía encontró herida a una joven de 27 años que fue trasladada a un hospital pero murió rato después.
"En el marco de las primeras actuaciones se entrevistó a testigos y se recabó información sobre los presuntos involucrados, estableciéndose que los autores se habrían retirado del lugar en una motocicleta", relata el parte.
Con respecto a este crimen, la Policía dice tener identificado al autor y personal del Departamento de Homicidios tiene previsto realizar allanamientos en las próximas horas para ubicarlo.
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