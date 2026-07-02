Lo que se sabe del siniestro de tránsito en el que murieron dos jóvenes en ruta 6: defensa reclama más pruebas

El estudio Silva Abogados tomó el caso del accidente ocurrido el pasado lunes 29 a la altura del kilómetro 38 de la ruta 6, donde dos mujeres, una de 27 y una adolescente de 15, fallecieron y un menor resultó gravemente herido luego de que un ómnibus que circulaba en dirección a Montevideo impactara contra una moto en la que viajaban los tres ocupantes.

Según informó El Observador y confirmó El País con el abogado Rafael Silva, quien representará a familiares de las víctimas, próximamente solicitará a la Fiscalía de Toledo alrededor de una decena de medidas de investigación.

Silva detalló en diálogo con El País que el pasado martes acudieron a la Fiscalía para retirar el legajo de la investigación, pero que "no había nada armado todavía". Además, adelantó que este jueves viajarán a la escena del accidente en Sauce "para trabajar ahí".

"En el lugar del hecho, uno trata de hacer la mejor composición de cómo sucedió el siniestro. No estuvimos allí, pero si no vamos al lugar, no vamos a saber si hay una subida, una bajada, o una línea recta", ejemplificó.

Asimismo, indicó que irán a revisar las cámaras de la zona. "Vamos a procurar la evidencia que podamos rescatar en el lugar del hecho para nutrir nuestra investigación".

Con respecto a las medidas de investigación que desde el estudio le piden al fiscal, Silva dijo que "son de estilo y de alto contenido técnico". "En la medida de que se hagan las preguntas, van a dar respuesta a muchas interrogantes que hoy tenemos", comentó.

En esa línea, dijo que aún "no está claro" si la moto "iba o no con luces"."Eso no lo sabemos todavía, pero a mi poco me importa eso, lo que más me importa medir es el haz de las luces del ómnibus, que deja una calle como si fuera de día", sostuvo.

Además, dijo que buscan saber a qué velocidad circulaba el ómnibus, así como los límites de velocidad en la zona. "No es lo mismo que el ómnibus fuera a 100 km/h en una zona de 60 km/h, que fuera a 60 km/h en una zona de 60 km/h".

"La vista es como un tubo, cuanto más rápido vas, el tubo se achica, cuanto más lento, el campo visual se amplifica", explicó.

"Vamos a pedirle a la Fiscalía que traiga las respuestas para las preguntas que hoy tenemos sin contestar", concluyó.

Qué se sabe del siniestro

El hecho se registró el pasado lunes sobre las 19:10 a la altura del kilómetro 38 de la ruta 6. Por causas que aún se investigan, un ómnibus que circulaba en dirección a Montevideo impactó contra una moto en la que viajaban tres ocupantes.

Como consecuencia de la colisión, una mujer de 27 años que manejaba la moto y una adolescente de 15 que iba como acompañante murieron en el lugar, mientras que un segundo acompañante, un niño de tres años, fue asistido por personal de emergencia y trasladado en estado grave a un centro de salud en Montevideo.

Personal de Policía Caminera. Foto: Policía Caminera.

El ómnibus era conducido por un hombre de 56 años que resultó ileso, así como el guarda y los 38 pasajeros. La espirometría realizada al conductor arrojó un resultado de cero alcohol en sangre.

Tras el siniestro, la ruta 6 quedó parcialmente obstruida debido al trabajo de los equipos de emergencia y de Policía Caminera. El tránsito liviano fue desviado por la faja natural, mientras continuaban las pericias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.