Uruguay enviará el sábado 15 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos

El sábado 4 de julio en la mañana saldrá "un avión Hércules con 15 toneladas de productos de ayuda humanitaria al pueblo de Venezuela debido a los terremotos sufridos recientemente en ese país", según informó este jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores.

"Se trata de insumos dispuestos por el Estado uruguayo y por la sociedad civil que se ha movilizado solidariamente en estos días. Los productos enviados en esta oportunidad serán: insumos médicos, material esterilizante y de higiene, leche en polvo y suplemento alimenticio", indicó Cancillería.

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, mantuvo hace minutos un intercambio con su par venezolano, Yván Gil quien agradeció "el gesto del gobierno y el pueblo de Uruguay".

Se prevé que en la tarde del viernes camiones levanten en la Embajada de Venezuela en Uruguay parte de los insumos que han sido donados que serán trasladados a la Base Aérea para cargar el Hércules, que despegará el sábado de mañana.

Vista aérea de edificios colapsados ​​en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela tras los terremotos. Foto: AFP

Más de 2.300 muertos

El estado de La Guaira fue arrasado por el doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 que provocó casi 2.300 muertos y miles de desaparecidos.

Naciones Unidas calculó pérdidas en 6.700 millones de dólares, equivalentes al 6% del PIB de este país sumido en una grave crisis por años.

Además del saldo de fallecidos, la tragedia dejó igualmente a miles en la calle, muchos en estacionamientos, canchas deportivas o precarios campamentos a la intemperie.

Regimiento de Entrenamiento e Intervención en Seguridad Civil y rescatistas brasileños en edificio dañado en Catia La Mar, Foto: AFP

Unos 58.000 edificios resultaron probablemente dañados o destruidos, según observaciones satelitales de la NASA.

Y el gobierno contabiliza casi 13.000 damnificados por los terremotos, cifra muy lejana del estimado de la ONU de hasta siete millones de personas afectadas. Ya ese organismo cifraba en casi 8 millones la cantidad de personas necesitadas de ayuda humanitaria.

Con información de EFE