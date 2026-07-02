Terremotos en Venezuela: Hernán Gil fue rescatado con vida entre los escombros de un edificio

Hernán Gil, un hombre de 43 años, fue rescatado este jueves tras sobrevivir ocho días debajo de los escombros de un edificio en Venezuela, donde se encontraba el 24 de junio cuando dos terremotos golpearon al país.

Tras un dramático operativo desplegado desde el lunes por equipos de varios países, Hernán Gil, quien

quedó sepultado en la garita de seguridad del edificio donde trabajaba, salió entre abrazos y aplausos de los rescatistas en Catia La Mar, en el estado de La Guaira. Fue retirado camilla y trasladado a una ambulancia que lo lleva a Caracas, a 40 kilómetros.

𝗔𝗛𝗢𝗥𝗔 | Tras más de 70 horas de trabajo y luego de 8 días de los terremotos que azotaron a Venezuela, el equipo USAR de Bomberos de Chile rescató con vida a Hernán, quien se encuentra en buenas condiciones y ya fue trasladado a un centro asistencial.



Este rescate se da… pic.twitter.com/HbtQG90Xuq — Bomberos de Chile (@BomberosdeChile) July 2, 2026

El operativo de rescate de Hernán Gil en Venezuela

El operativo, que estaba previsto para las primeras horas del jueves, sufrió demoras debido a la complejidad de las tareas técnicas para asegurar el perímetro.

Según informaron las autoridades a cargo de las maniobras en Catia La Mar, los especialistas debieron ampliar el espacio de trabajo para garantizar una extracción segura a través de un túnel de tres metros de longitud previamente excavado.

"Él está muy bien psicológicamente", dijo de madrugada otro de los rescatistas, que describió a Gil como un hombre de fe. "Dice que se acuerda del cumpleaños de su hija, está tranquilo".

El personal de salud logró suministrarle hidratación mediante una sonda y estabilizó un conducto para proveerle aire limpio de manera ininterrumpida.

El Cuerpo de Bomberos de Chile publicó un video en Instagram en el que se ve a Gil dentro de su cabina, mientras movía la cabeza para mirar a la cámara, con una mascarilla y el ojo derecho enrojecido.

Marines estadounidenses en operación de búsqueda y rescate en La Guaira, Venezuela Foto: DANIEL GARCIA/AFP

"Esto es verdaderamente un milagro", dijo a la AFP la esposa de Gil, Gusbimar González. "Él estaba trabajando en la garita, y el movimiento hizo que la garita se desplazara, se quedó entre las paredes".

Balance de víctimas y situación humanitaria

El balance de víctimas ya supera los 2.295 muertos confirmados por las autoridades gubernamentales, mientras que los registros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estiman la cifra de desaparecidos en cerca de 50.000 personas.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó siete días de duelo nacional. Paralelamente, la nomenclatura internacional ya comenzó a aplicarse en La Guaira, donde decenas de edificaciones dañadas lucen pintadas con la letra D, indicando que los rescatistas finalizaron la búsqueda de cuerpos en esos sectores.

Equipos de rescate de Jordania caminan por Caraballeda, en el estado de La Guaira, Venezuela, el 30 de junio de 2026. Foto: AFP

Mientras la posibilidad de encontrar más personas con vida disminuye con el paso de las horas, la preocupación de los organismos internacionales se traslada hacia la crítica situación de los damnificados. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados advirtió sobre la severa escasez de alimentos y agua potable para las miles de personas que permanecen instaladas en campamentos improvisados y estacionamientos públicos.

Los análisis satelitales preliminares sugieren que aproximadamente 58.000 estructuras sufrieron daños de diversa gravedad en todo el territorio afectado.

Con información de AFP