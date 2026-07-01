Policías venezolanos fueron detenidos por apropiarse de dinero encontrado entre los escombros: "Vergüenza"

Cuatro policías fueron detenidos este martes en Venezuela acusados de apropiarse de "bienes económicos" entre los escombros de edificaciones derrumbadas en el estado de La Guaira, el más afectado por los terremotos de la semana pasada, informaron autoridades.

Los agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fueron expulsados del organismo de seguridad y serán presentados ante tribunales, según un comunicado oficial.

Estos "funcionarios, desviándose de sus deberes y aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros", dijo el director del CICPC, Douglas Rico, en el texto.

Funcionario del CICPC es sorprendido por la comunidad cuando intentaba guardar en una bolsa los dólares que se habría encontrado entre los escombros de las residencias Vallarta, en Playa Grande, La Guaira (Vargas).



Después de un intenso forcejeo y fuertes discusiones, los… pic.twitter.com/v96NElqQfe — Delmiro De Barrio  (@DelmiroDeBarrio) June 30, 2026

Varios videos publicados en redes sociales muestran a ciudadanos indignados enfrentando a un agente del CICPC y rompiendo los dólares en efectivo que tenía el funcionario, a quien tacharon de "vergüenza".

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, señaló en su canal de Telegram que esos agentes "estaban cometiendo actos impúdicos, indecentes e inmorales", por lo que, aseguró, serán "juzgados como corresponde".

"Seremos totalmente intolerantes contra aquellos que, haciendo uso de su uniforme, cometan actos contra la moral, contra las buenas costumbres, y mucho más severos seremos en el caso de una gran conmoción como esta y que haya personas que quieran aprovecharse del dolor y de los bienes ajenos", expresó.

La furia de las madres al descubrir que los policías chavistas no estaban buscando víctimas entre los escombros, sino que estaban buscando un botín.



Las valientes mujeres confrontaron a los delincuentes uniformados, les quitaron el fajo de dólares y rompieron los billetes.



La… pic.twitter.com/wbcOLlqsAP — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) July 1, 2026

El partido opositor Primero Justicia (PJ) había denunciado el "aprovechamiento de algunos funcionarios del régimen", quienes, en vez de "cumplir con su juramento y preservar la vida de los venezolanos, están buscando entre los escombros cómo enriquecerse con la tragedia".

Un rescatista levanta la mano para pedir silencio a la gente mientras busca sobrevivientes en un edificio derrumbado tras los dos terremotos del 24 de junio en Caraballeda, estado de La Guaira. Foto: AFP

Este martes, la cifra de fallecidos por el doble terremoto ocurrido el pasado miércoles en la zona norte del país caribeño ascendió a 1.943 y la de heridos a 10.571, según las autoridades.