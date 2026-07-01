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Policías venezolanos fueron detenidos por apropiarse de dinero encontrado entre los escombros: "Vergüenza"

Los videos publicados en redes sociales muestran a un grupo de personas enfrentándose a los funcionarios y rompiendo los dólares en efectivo que tenían.

El País
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01/07/2026, 11:44
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Mujeres venezolanas se enfrentan a policía entre los escombros de un edificio.
Mujeres venezolanas se enfrentan a policía entre los escombros de un edificio.
Foto: captura de pantalla de @GBastidas en X.

Cuatro policías fueron detenidos este martes en Venezuela acusados de apropiarse de "bienes económicos" entre los escombros de edificaciones derrumbadas en el estado de La Guaira, el más afectado por los terremotos de la semana pasada, informaron autoridades.

Los agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fueron expulsados del organismo de seguridad y serán presentados ante tribunales, según un comunicado oficial.

Estos "funcionarios, desviándose de sus deberes y aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros", dijo el director del CICPC, Douglas Rico, en el texto.

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Varios videos publicados en redes sociales muestran a ciudadanos indignados enfrentando a un agente del CICPC y rompiendo los dólares en efectivo que tenía el funcionario, a quien tacharon de "vergüenza".

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, señaló en su canal de Telegram que esos agentes "estaban cometiendo actos impúdicos, indecentes e inmorales", por lo que, aseguró, serán "juzgados como corresponde".

"Seremos totalmente intolerantes contra aquellos que, haciendo uso de su uniforme, cometan actos contra la moral, contra las buenas costumbres, y mucho más severos seremos en el caso de una gran conmoción como esta y que haya personas que quieran aprovecharse del dolor y de los bienes ajenos", expresó.

El partido opositor Primero Justicia (PJ) había denunciado el "aprovechamiento de algunos funcionarios del régimen", quienes, en vez de "cumplir con su juramento y preservar la vida de los venezolanos, están buscando entre los escombros cómo enriquecerse con la tragedia".

Un rescatista levanta la mano para pedir silencio a la gente mientras busca sobrevivientes en un edificio derrumbado tras los dos terremotos del 24 de junio en Caraballeda, estado de La Guaira.
Un rescatista levanta la mano para pedir silencio a la gente mientras busca sobrevivientes en un edificio derrumbado tras los dos terremotos del 24 de junio en Caraballeda, estado de La Guaira.
Foto: AFP

Este martes, la cifra de fallecidos por el doble terremoto ocurrido el pasado miércoles en la zona norte del país caribeño ascendió a 1.943 y la de heridos a 10.571, según las autoridades.

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