Venezuela cierra el espacio aéreo y Corina Machado denuncia que la medida busca "bloquear" su regreso al país

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado denunció que el Gobierno venezolano cerró el espacio aéreo comercial para impedir su regreso. Machado informó en sus redes sociales que se encuentra en Panamá y aseguró que tenía previsto regresar para acompañar a los afectados por los terremotos.

“El régimen quiere bloquear mi regreso a Venezuela y el de miles de compatriotas que queremos ir a ayudar”, afirmó Machado, quien también denunció supuestos obstáculos en la distribución de alimentos y medicinas, así como restricciones a equipos internacionales de rescate y al trabajo de periodistas que cubren la emergencia.

La dirigente sostuvo que el miércoles pasado consideró “inaplazable” regresar al país para “enfrentar juntos esta catástrofe como lo hace una familia unida cuando uno de sus miembros sufre”, y acusó al Ejecutivo de intentar bloquear tanto su retorno como el de miles de venezolanos que desean ayudar en la reconstrucción.

Según la opositora, las autoridades llegaron “al extremo de cerrar el espacio aéreo comercial de Venezuela” para impedir su entrada y aseguró que, aunque la medida fue revertida, se ha amenazado a quienes intentan facilitar su regreso.

La presidente encargada, Delcy Rodríguez, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, en conferencia tras los terremotos.

Machado aseguró además que está dispuesta a hacer “lo que haya que hacer” y a hablar “con quien haya que hablar” para coordinar su regreso.

Poco después de la tragedia, Machado, exiliada desde finales de 2025 y que previamente permaneció en la clandestinidad en Venezuela desde las elecciones presidenciales de 2024 para evitar ser arrestada por el régimen de Nicolás Maduro, pidió fortaleza y unidad a los venezolanos en un mensaje publicado en la red social X.

El pasado fin de semana, en una entrevista con Fox News, la dirigente opositora afirmó: “Muy pronto estaré de regreso en Venezuela, junto al pueblo venezolano”.

Sin embargo, el interés de Machado por regresar al país no sería respaldado plenamente por Washington. Según informó el diario The New York Times, citando a dos funcionarios de la Administración de Donald Trump que solicitaron el anonimato, la líder opositora habría pedido ayuda a Estados Unidos, una solicitud que algunos sectores de la Administración consideran “inoportuna”. EFE