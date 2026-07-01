"Está sedado y muy mal": el doloroso presente del futbolista Lucas Trejo tras perder a su familia en Venezuela

La hermana del futbolista argentino Lucas Trejo reveló que el deportista está sedado "porque está muy mal y no tiene ningún familiar", después de haber perdido a su esposa e hijos en el doble terremoto en Venezuela.

“Hablamos una sola vez con Lucas en estos días. Lucas nunca pudo tener su teléfono porque estuvo sacando escombro por escombro y no pudimos hablar con él”, contó Karen, la hermana del futbolista, en diálogo con el Doce TV.

La mujer explicó que este miércoles sería la cremación de los cuerpos, por lo que urge que algún familiar pueda viajar a Venezuela para acompañar a Trejo en ese difícil momento.

Según explicó, el futbolista se encuentra completamente solo en el país caribeño. La trágica noticia llegó justo cuando sus allegados en la Argentina intentaban recaudar fondos para un viaje de urgencia hacia el país caribeño.

Lucas Trejo y su familia en Venezuela. Foto: Instagram/Lucas Trejo

“La mamá de Lucas también quería viajar y la mamá de mi cuñada también, y explotó todo en plena recaudación”, relató. Y remarcó la necesidad de que el defensor esté acompañado en Venezuela en estos momentos de duelo.

“Lucas necesita sí o sí su familia allá. Tienen que darle los cuerpos de sus hijos y su esposa y venirse de nuevo para Argentina. Necesitamos que viajen lo más pronto posible porque mañana sería la cremación de los cuerpos y necesitamos que estén con él”, reclamó.

La desgarradora pérdida de Lucas Trejo

La esposa y los dos hijos pequeños del futbolista argentino Lucas Trejo murieron en los dos potentes terremotos que sacudieron Venezuela el pasado miércoles, informó el domingo su equipo, el Club Sport Marítimo de La Guaira.

Trejo, que juega para este equipo de segunda división en Venezuela, divulgó en redes un video conmovedor mientras buscaba entre los escombros a su esposa Yanina y a sus hijos Aaron y Ainhoa durante tres días antes de que los equipos de rescate recuperaran sus cuerpos. "El Club Sport Marítimo La Guaira lamenta profundamente la irreparable pérdida de la esposa e hijos de nuestro jugador Lucas Trejo", dijo el equipo en una publicación en Instagram y X, acompañada por una foto de la familia.

Lucas Trejo y su familia en Venezuela. Foto: Instagram/Lucas Trejo

Trejo, de 38 años, se encontraba en una concentración del equipo en Caracas cuando los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieron la zona el miércoles por la noche, de acuerdo con CNN.

Regresó de inmediato a su casa en La Guaira —el estado más afectado por el desastre— y se encontró con "una escena horrenda", relató a CNN Ricardo Ardiles, cuñado de Trejo.

"No encontró absolutamente nada de lo que había sido el edificio en sí", dijo Ardiles.

Con información de La Nación/GDA