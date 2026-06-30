Aumentan a casi 2.000 los muertos por los terremotos en Venezuela y hay más de 10.500 heridos

El balance de víctimas por los terremotos en Venezuela aumentó a 1.943 muertos y más de 10.500 heridos, según informaron este martes las autoridades, tras los sismos ocurridos el 24 de junio que golpearon con fuerza el estado costero de La Guaira y otras zonas del país, dejando además miles de damnificados y una cifra incierta de personas sin localizar.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, detalló que el número de heridos asciende a 10.571 y que hay 15.866 personas damnificadas. “Hasta el día de hoy se contabilizan 1.943 personas fallecidas”, indicó el funcionario al presentar el parte oficial actualizado.

Las cifras muestran un incremento significativo respecto al balance anterior, divulgado el lunes, que registraba 1.719 fallecidos. El aumento refleja el avance de las tareas de remoción de escombros y la confirmación de nuevas víctimas en las zonas más afectadas. En paralelo, continúan los operativos de rescate en los sectores más golpeados, con especial foco en el litoral central, donde se produjo el mayor impacto de los sismos.

Rescates disminuyen con el paso de los días

En la denominada zona cero, en La Guaira, las autoridades informaron que han sido rescatadas con vida 6.461 personas desde el inicio de la emergencia. El caso más reciente fue el de un niño de dos años encontrado durante la madrugada del martes.

Sin embargo, la cifra de rescatados con vida muestra una caída drástica con el paso de los días. El primer día se registraron 2.407 rescates, mientras que en el cuarto día fueron 345, en el quinto apenas cuatro y en el sexto solo una persona.

Vista aérea de edificios derrumbados en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 30 de junio de 2026, tras los terremotos. Foto: AFP

Según estimaciones oficiales, unas 30.000 personas se encontraban en la zona costera afectada, entre Catia La Mar y Caraballeda, al momento de los terremotos. De ese total, entre 13.400 y 13.500 lograron salir por sus propios medios o con ayuda de allegados.

Rodríguez afirmó que “podemos estar en una cifra de 19.861 personas que salvaron la vida en La Guaira”, al referirse al total de sobrevivientes identificados hasta el momento.

Un rescatista levanta la mano para pedir silencio a la gente mientras busca sobrevivientes en un edificio derrumbado tras los dos terremotos del 24 de junio en Caraballeda, estado de La Guaira. Foto: AFP

Terremotos en Venezuela: dudas por desaparecidos y magnitud de la tragedia

A pesar de los datos oficiales, el gobierno no ha brindado cifras concretas sobre desaparecidos. No obstante, los propios números difundidos dejan un margen sin explicar de entre 7.000 y 10.000 personas que no figuran ni entre los sobrevivientes ni entre los fallecidos.

En contraste, estimaciones de Naciones Unidas elevan la posible cantidad de desaparecidos hasta 50.000.

En cuanto a la asistencia, se han habilitado 14 refugios en La Guaira y otros 55 en Caracas y diferentes estados afectados. Estos centros buscan atender a los miles de damnificados por los terremotos, que perdieron sus viviendas o fueron desplazados por los daños estructurales.

Con información de AFP