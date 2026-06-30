Terremoto en Venezuela: OMS advierte por riesgo de brotes de enfermedades tras el doble sismo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este martes en Ginebra sobre el inminente riesgo de brotes de enfermedades transmisibles en Venezuela, luego de sufrir un devastador doble terremoto.

La declaración surge en un momento donde los servicios sanitarios locales enfrentan una saturación extrema debido al ingreso masivo de víctimas.

Alerta sanitaria ante el colapso del sistema sanitario

El portavoz del organismo internacional, Christian Lindmeier, detalló en una rueda de prensa que el impacto del sismo ha dejado a las redes asistenciales en condiciones de extrema precariedad. Las redes de agua potable y el saneamiento ambiental registran severas perturbaciones que, sumadas al desplazamiento forzado de miles de personas, crean el escenario ideal para la propagación de afecciones controlables.

"Existe un riesgo mayor de brotes de enfermedades", afirmó el vocero, quien remarcó que las fallas en los servicios esenciales podrían favorecer la aparición de patologías prevenibles mediante vacunación, entre las que mencionó el sarampión, la difteria y la tos ferina.

La falta de agua segura y la acumulación de residuos aumentan la vulnerabilidad de las comunidades afectadas. Asimismo, Lindmeier señaló que las condiciones climáticas y ambientales del país podrían acelerar "la transmisión de enfermedades de origen hídrico y vectorial", como fiebre amarilla, dengue, chikunguña, zika y malaria en las zonas más afectadas.

Una persona busca en los escombros de un edificio este lunes, en La Guaira (Venezuela). Foto: Agencia EFE.

Hospitales dañados y servicios forenses desbordados en zonas críticas

Por su parte, las autoridades locales intentan cuantificar la magnitud del desastre en la infraestructura médica. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó formalmente que 38 hospitales públicos sufrieron daños materiales de diversa entidad a causa de los movimientos telúricos.

Hasta la fecha, un relevamiento preliminar de la OMS logró evaluar la situación operativa de 21 centros asistenciales de salud distribuidos en áreas estratégicas como Caracas, La Guaira, Miranda y Falcón.

Personas reclaman los cuerpos de sus familiares este lunes, en un puerto en La Guaira (Venezuela) Foto: EFE

El diagnóstico de la red hospitalaria revela un panorama complejo: tres centros sanitarios se encuentran en estado crítico inutilizables, seis registran fallas estructurales graves que limitan su funcionamiento de forma parcial, mientras que el resto continúa prestando asistencia médica bajo una saturación extrema.

Los reportes indican severas alteraciones en los flujos de atención debido a la sobrepoblación de pacientes, demoras críticas en las listas de espera de cirugías complejas —especialmente en las áreas de traumatología, ortopedia y neurocirugía—, además de severas fallas en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

A esto se suma que "entre las principales carencias figuran el colapso de los servicios forenses y de las morgues, así como la insuficiencia de los sistemas de registro de víctimas y de seguimiento de personas desaparecidas", concluyó Lindmeier.

Con información de AFP