Venezuela en su peor hora: mientras sigue demorándose la ayuda a los damnificados, los muertos superan los 1.700

A medida que pasan las horas va aumentando la cifra de muertos por los terremotos de la semana pasada en Venezuela. El último dato oficial ayer lunes era de 1.719 fallecidos y 5.034 heridos.

Las cifras las brindó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la mandataria interina, Delcy Rodríguez, durante a través del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) sin dar cuenta sobre el número de desaparecidos. La ONU estima el número de desaparecidos en unos 50.000.

Desde que ocurrieron los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 se han registrado 609 réplicas, incluida la de ayer de mañana que, según indicó Rodríguez, fue de 4,2, aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos aseguró que fue de 4,6.

Hasta el momento, el régimen venezolano registra 15.866 personas damnificadas y 855 edificios afectados, de los cuales “189 sufrieron un colapso total”.

Personas reclaman los cuerpos de sus familiares este lunes, en un puerto en La Guaira (Venezuela) Foto: EFE

El doble terremoto del miércoles es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. Cincuenta y nueve años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

Los sismos de hace cinco días afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país. La región más afectada ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.

El domingo, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la creación inmediata de una comisión para inspeccionar las viviendas que sufrieron afectaciones por el doble terremoto y alargó por una semana la suspensión de clases.

Los rescatistas internacionales y nacionales siguen en el operativo de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros, mientras algunos residentes de La Guaira denuncian el retraso en la llegada de la ayuda a sus sectores.

La ONU, que teme un aumento del número de víctimas de los sismos en Venezuela, va a proporcionar 10.000 bolsas mortuorias al país, aunque espera que el balance final sea inferior a esa cifra.

Rescatistas buscan personas desaparecidas en una zona afectada por los terremotos, en Tanaguaneras, La Guaira. Foto: EFE

“Estamos trabajando codo a codo con el gobierno, y no voy a empezar a especular con cifras que el gobierno no haya anunciado oficialmente. Al menos 2.500 estructuras se vieron afectadas, la mayoría de las cuales colapsaron por completo, así que, sin duda, estamos ante una cifra superior a la ya comunicada”, señaló el coordinador de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla Del Tindaro. “Puedo darles un indicador aproximado: estamos adquiriendo, y esto es algo que se ha acordado con las autoridades aquí, 10.000 bolsas para cadáveres”, agregó durante una rueda de prensa por videoconferencia.

“Es muy triste, y de verdad esperamos que la cifra sea menor que esa, y por eso estamos concentrados ahora en las operaciones de rescate”, apuntó. Por otra parte, destacó la rápida movilización internacional y la solidaridad de la población local.

Según sus datos, 27 países han movilizado a más de 40 equipos de rescate, con lo cual “más de 2.000 socorristas y personal (están) sobre el terreno, con más de 160 perros”. Estos equipos internacionales lograron rescatar a siete personas entre los escombros el domingo, precisó.

Delcy Rodríguez prometió ayer lunes que antes de que finalice el año habrá nuevas viviendas para aquellos que hayan perdido sus hogares por los terremotos.

“El Ministerio de Vivienda y Hábitat está elaborando proyectos para la construcción de viviendas en el menor tiempo posible, hay miles de soluciones antes de que finalice el año”, señaló en la instalación del Estado Mayor para la Creación de Campamentos Transitorios y la Planificación de Construcción de Viviendas.

La mandataria dijo que también están en reuniones con expertos y organismos internacionales que están brindando opciones de soluciones habitacionales inmediatas.

Un hombre observa un edificio residencial dañado tras dos terremotos en Catia La Mar, estado de La Guaira, Venezuela. Foto: AFP

Unos 59.000 edificios afectados, dice la NASA

El doble terremoto sufrido en Venezuela podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada, según una primera evaluación experimental rápida realizada por la NASA gracias a imágenes satelitales. Las imágenes se han creado usando datos del radar del satélite Sentinel-1.

Los datos “estiman que aproximadamente 58.870 edificios probablemente resultaron dañados o destruidos en toda la región afectada, según el último paso del satélite el 25 de junio de 2026”.

El Sistema de Coordinación de Respuesta ante Desastres de la NASA se ha activado para prestar apoyo y está publicando mapas y productos de datos adicionales a medida que están disponibles, señaló la agencia espacial estadounidense en sus redes sociales.

Cada imagen posterior al evento se comparó con una serie de imágenes de referencia del Sentinel-1 anteriores al terremoto, captadas durante el año anterior.

Trabajadores retiran escombros de un edificio colapsado en el barrio San Bernardino de Caracas el 28 de junio de 2026. Foto: AFP