Terremoto en Venezuela: Cruz Roja uruguaya recibe aportes y ayuda a localizar familiares

La Cruz Roja Uruguaya lanzó una campaña por el terremoto en Venezuela, que aborda una dimensión económica, además del programa de Restablecimiento del Contacto Familiar, para ayudar a las personas a ubicar a sus familiares.

Desde el sitio web oficial de la Cruz Roja Uruguaya, expresan: "En momentos de emergencia, la solidaridad internacional es fundamental. Guiados por nuestro principio de Universalidad, desde la Cruz Roja Uruguaya te invitamos a sumar tu apoyo para respaldar el trabajo incesante de nuestra sociedad hermana, la Cruz Roja Venezolana".

Agregan que todo aporte se traduce en una "respuesta en el terreno y asegurar que la asistencia humanitaria llegue directamente a las comunidades que hoy más lo necesitan. Toda ayuda suma para llevar alivio y esperanza".

El total del dinero recaudado será enviado a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, para ayudar a 300 mil personas y ya enviará las primeras 17 toneladas de ayuda humanitaria.

¿Cómo realizar donaciones desde Uruguay a la Cruz Roja?

Como detalla la Cruz Roja Uruguaya en su sitio web, los datos bancarios para realizar el aporte económico son:



Razón Social: Cruz Roja Uruguaya

Banco: PREX

Moneda: Pesos y dólares

Número: 1353264

También proponen la colaboración económica de parte de empresas, con la opción de dejar los datos de la misma para que la organización se contacte de forma directa y facilitar el proceso.

Programa de Restablecimiento de contacto familiar de la Cruz Roja

Además del apoyo económico, la Cruz Roja Uruguay está a cargo del programa de Restablecimiento de contacto familiar, que busca la comunicación de personas y familiares con sus allegados en Venezuela. Los interesados en comunicarse pueden hacerlo a: rcf@cruzroja.org.uy o al 099 531 161.

Para más información, consultar el sitio web de la Cruz Roja Uruguaya: