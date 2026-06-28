Terremoto en Venezuela: Cruz Roja uruguaya recibe aportes y ayuda a localizar familiares
La organización recibe aportes económicos en pesos y dólares tras el sismo. El dinero recaudado se destinará a la Federación Internacional para asistir a unas 300 mil personas afectadas.
La Cruz Roja Uruguaya lanzó una campaña por el terremoto en Venezuela, que aborda una dimensión económica, además del programa de Restablecimiento del Contacto Familiar, para ayudar a las personas a ubicar a sus familiares.
Desde el sitio web oficial de la Cruz Roja Uruguaya, expresan: "En momentos de emergencia, la solidaridad internacional es fundamental. Guiados por nuestro principio de Universalidad, desde la Cruz Roja Uruguaya te invitamos a sumar tu apoyo para respaldar el trabajo incesante de nuestra sociedad hermana, la Cruz Roja Venezolana".
Agregan que todo aporte se traduce en una "respuesta en el terreno y asegurar que la asistencia humanitaria llegue directamente a las comunidades que hoy más lo necesitan. Toda ayuda suma para llevar alivio y esperanza".
El total del dinero recaudado será enviado a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, para ayudar a 300 mil personas y ya enviará las primeras 17 toneladas de ayuda humanitaria.
¿Cómo realizar donaciones desde Uruguay a la Cruz Roja?
Como detalla la Cruz Roja Uruguaya en su sitio web, los datos bancarios para realizar el aporte económico son:
- Razón Social: Cruz Roja Uruguaya
- Banco: PREX
- Moneda: Pesos y dólares
- Número: 1353264
También proponen la colaboración económica de parte de empresas, con la opción de dejar los datos de la misma para que la organización se contacte de forma directa y facilitar el proceso.
Programa de Restablecimiento de contacto familiar de la Cruz Roja
Además del apoyo económico, la Cruz Roja Uruguay está a cargo del programa de Restablecimiento de contacto familiar, que busca la comunicación de personas y familiares con sus allegados en Venezuela. Los interesados en comunicarse pueden hacerlo a: rcf@cruzroja.org.uy o al 099 531 161.
Para más información, consultar el sitio web de la Cruz Roja Uruguaya:
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