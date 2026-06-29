Murieron los cuatro integrantes de Van Der Dijs tras los terremotos en Venezuela: quiénes eran y su historia

Los cuatro miembros de la banda venezolana Van Der Dijs murieron tras los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela el miércoles 24 de junio. La noticia fue compartida por el Centro Cultural de Arte Moderno (CCAM) de Caracas mediante un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

"Con profundo pesar, el Centro Cultural de Arte Moderno CCAM se suma al duelo que embarga al sector musical del país y, especialmente, a la escena del rock emergente, por el fallecimiento de los integrantes de la agrupación Van Der Dijs", señaló la institución. El comunicado identifica a las víctimas como Manuel Van Der Dijs, vocalista; Gabriel Gómez, guitarrista; Xander Hernández, bajista; y Abraham Foucault, baterista.

El CCAM recordó que una semana antes los cuatro músicos habían participado en la serie de conciertos El Hades, realizada en la Sala Experimental del recinto. "En la historia del CCAM quedó su talento y, sobre todo, su energía desbordante, su simpatía y sus ganas de marcar su huella en los escenarios con su música. Así los recordaremos siempre", expresó la institución.

De acuerdo con la emisora La Mega, la agrupación se encontraba ensayando en el edificio Costanar II, ubicado en el sector de Tanaguarena, en el estado La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos y posteriormente declarada zona de desastre.

La banda tenía previsto presentarse el sábado 27 de junio, en un concierto que había promocionado en sus redes sociales y en el que compartiría escenario con Arkaicos, otra agrupación local. Tras conocerse la tragedia, la banda anunció la cancelación del evento.

A través de una publicación en Instagram, Arkaicos lamentó la muerte de los integrantes de Van Der Dijs y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. "Queremos expresar nuestras más grandes y sinceras condolencias a todas las vidas perdidas y a todas las familias de las víctimas afectadas por el terremoto. Con el corazón roto, despedimos a nuestros hermanos de Van Der Dijs (...) La noticia de su partida nos ha dejado sin palabras. Todavía nos cuesta asimilar una pérdida tan grande y dolorosa", escribió la agrupación.

¿Quiénes eran Van Der Dijs?

Van Der Dijs, también conocida como Vanderdis, nació en 2024 con una propuesta que fusionaba el rap-rock y el nu metal, sonido con el que rápidamente ganó reconocimiento dentro de la escena alternativa venezolana.

Su crecimiento se consolidó tras participar en el Festival Nuevas Bandas, una de las principales plataformas de impulso para artistas emergentes del país.

Entre sus canciones más conocidas figuran "15 Minutos", "VENPAKA" y "¿DÓNDE ESTÁN?", con las que lograron consolidarse como una de las propuestas jóvenes más destacadas de la escena underground venezolana. Durante el último año también participaron en el Festival de Música Urbana y recientemente habían dado un concierto en el Caracas Music Hall junto a la banda Bucle Lunar.

El Universal/GDA