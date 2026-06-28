El gobierno inició coordinación para dar "apoyo humanitario" a Venezuela tras terremotos fatales, dijo Lazo

La situación dramática de Venezuela tras sufrir este 24 de junio terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 y separados por pocos segundos tiene en vilo a la región. Este domingo se registraron cerca de 1.500 muertos, más de 3.100 heridos y decenas de miles de desaparecidos. Y en este marco, el gobierno de Yamandú Orsi ya se encuentra en coordinación interna para ofrecer ayuda humanitaria, comunicó la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo.

"Venimos coordinando con el Estado Mayor de la Defensa (ESMADE), los comandantes de las tres Fuerzas y la Dirección Nacional de Sanidad Militar, a fin de conocer las capacidades con las que podemos contribuir ante el terremoto que afectó al hermano pueblo de la República Bolivariana de Venezuela", escribió la secretaria de Estado en su cuenta de X, donde también comunicó que está en contacto con Orsi, con el canciller Mario Lubetkin y con la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.

"El ministro de Relaciones Exteriores mantiene contacto con el cónsul de Venezuela y, en función de las necesidades que se identifiquen, el Ministerio de Defensa Nacional, a través de las Fuerzas Armadas, estará presente brindando la ayuda humanitaria que resulte necesaria", agregó la titular de Defensa.

De acuerdo a la carta que recibió este domingo de parte del jefe del Estado Mayor de la Defensa, Rodolfo D. Pereyra, las Fuerzas Armadas ya analizaron qué elementos pueden enviar a Venezuela. Para búsqueda y rescate, escribió el militar, se pueden poner a disposición "3 binomios de equipos especializados K9, 4 equipos de drones para búsqueda de personas, equipos de drones para mapeo, centros móviles de comunicaciones de emergencia", además de "personal especializado en la operación de maquinaria para removimientos de escombro".

Las Fuerzas Armadas uruguayas también ofrecen "personal especialista en la operación de plantas potabilizadoras de agua y generadores eléctricos", médicos de emergencia —aunque esto "condicionado a disponibilidad"— y, para "protección personal", frazadas.

"Asimismo —escribió por último el jefe del Estado Mayor de la Defensa—, de considerarse el traslado de apoyo en la aeronave KC-130H de la Fuerza Aérea Uruguaya (un Hércules), esta estaría en condiciones de volar 5 días posteriores a la orden emitida por el Mando Superior".