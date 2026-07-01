"Es una pesadilla": periodista uruguaya en Caracas se salvó de milagro de terremotos pero su casa quedó en ruinas

La periodista uruguaya Marina Aguirre, una de las principales presentadoras de la cadena Telesur, vivió horas dramáticas tras los dos terremotos que sacudieron la ciudad donde reside y trabaja. La comunicadora, que se encontraba en los instalaciones del canal al momento de los sismos, aseguró que esa circunstancia terminó salvándole la vida: el apartamento donde vivía colapsó y edificio quedó quedó completamente destruido.

En un testimonio brindado a TV Show, Aguirre relató el impacto emocional que le provocó la tragedia y cómo debió continuar informando mientras el peligro persistía por las constantes réplicas.

"Estoy bien dentro de todo, pero la verdad pasé uno de los peores momentos de mi vida", resumió.

La periodista explicó que el primer movimiento la sorprendió en las instalaciones de Telesur y que, en medio del desconcierto, llegó a pensar que la ciudad estaba siendo atacada. "El doblete sísmico me agarró metida en el canal, y fue una total pesadilla", relató.

Más allá del estupor. Aguirre contó que debió ponerse frente a cámaras en pleno estado de emergencia y permanecer al aire durante casi diez horas consecutivas, informando sobre lo que estaba sucediendo. "A la hora del susto, tuve que entrar al aire y transmitir casi 10 horas de corrido, bajo un peligro constante por las réplicas y dentro de un lugar cerrado que podría colapsar", dijo.

Que justo a esa hora de la tarde noche estuviera en el canal, salvó la vida de la comunicadora uruguaya. La vivienda donde residía sufría severos daños. Al regresar, encontró un panorama devastador. "El lugar donde vivía quedó destrozado: con mi ropa flotando, paredes rotas y escombros por todos lados".Actualmente, explicó, permanece alojándose entre las propias instalaciones del canal y hoteles, mientras intenta encontrar una solución habitacional y recuperar parte de sus pertenencias. "Ahora mismo estoy durmiendo en el canal y en hoteles mientras busco una solución y con la esperanza de recuperar algo de mis pertenencias, al menos las valiosas como fotos de la familia y documentos".

Aunque destacó que salió ilesa, reconoció que las secuelas emocionales continúan siendo profundas. "Afortunadamente estoy sana y salva, aunque sigo con el trauma a flor de piel y el impacto en el cuerpo", dijo.

Pese a la difícil situación personal, afirmó que procura contribuir desde su rol periodístico a la cobertura de la emergencia. "Trato de ayudar desde mi humilde labor que es la comunicación, porque sé que aún hay muchas vidas por salvar; pero el tiempo corre, es cada vez menor, y la esperanza se va agotando".

En uno de sus últimos informes para Telesur, dio cuenta de la historia de salvataje de un niño que fue rescatado entre los escombros luego de seis días atrapado.

El emotivo mensaje de su hija

Las horas posteriores al terremoto también estuvieron marcadas por la preocupación de sus familiares en Uruguay. Una de las hijas de Aguirre compartió en redes sociales un mensaje en el que expresó su alivio al saber que su madre estaba fuera de peligro.

"Mami, yo solo me alegro que vos estás bien. Y fuerza para todos los demás. Te amo, tengo poca comunicación pero con ese poco me sirve para saber que pudiste salir corriendo".

La periodista respondió con palabras cargadas de emoción. "Te amo mi amor. Qué hermoso mensaje, me da más fuerzas aún para seguir adelante. Gracias por tanta preocupación y por tanto amor en estos momentos tan duros".

Marina Aguirre, de 44 años, es licenciada en Comunicación y desarrolló buena parte de su carrera en los medios uruguayos. Trabajó en Canal 10, Canal 4 y radio Sport 890, y fue una de las integrantes del magazine matinal Buen día Uruguay.En los últimos años orientó su actividad hacia la comunicación política y el ámbito académico. También se desempeñó como asesora de comunicación de la exdiputada frenteamplista Verónica Mato.

Hace dos años se radicó en Venezuela, donde pasó a integrar el equipo de Telesur como una de las conductoras principales de la señal informativa. Allí le tocó enfrentar ahora la cobertura más difícil de su carrera: informar sobre una tragedia que, por un giro del destino, también la tuvo entre sus víctimas.