Aumenta a 2.295 la cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela y hay más de 11.000 heridos

El número de fallecidos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en la zona norte de Venezuela hace una semana se elevó a 2.295, mientras que la cantidad de heridos subió a 11.267, informó este miércoles el presidente del Parlamento del país caribeño, Jorge Rodríguez.

"Al día de hoy se contabilizan 2.295 personas fallecidas, 11.267 personas heridas. Estamos contando al momento 12.841 personas damnificadas", indicó Rodríguez en un balance transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, señaló que han sido rescatadas 6.461 personas por más de 4.000 rescatistas. "La esperanza se mantiene intacta", aseguró.

Presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez. Foto: Federico Parra/AFP.

Rodríguez detalló que desde el doble terremoto se han registrado 782 réplicas, aunque aclaró que durante los últimos dos días la frecuencia y la intensidad han disminuido.

"La amenaza parece estar disminuyendo, pero no ha desaparecido", indicó.

Respuesta estatal y el antecedente histórico de 1967

El Gobierno además ha dispuesto 25 campamentos "transitorios" para las personas damnificadas, 13 de ellos en La Guaira, la zona más afectada; ocho en Caracas, dos en Miranda, uno en Carabobo y uno en Yaracuy.

Rodríguez llamó a las personas afectadas a inscribirse en un sistema online del Gobierno llamado Patria, por el que se entregan ayudas sociales, para resolver "rápidamente" el tema de "habitabilidad" y llevarlos a "hoteles de la ciudad capital para que tengan un sitio donde pernoctar".

Residentes desplazados tras los dos terremotos del 24 de junio descansan en un campamento improvisado en Maiquetía, estado de La Guaira, Venezuela. Foto: AFP

El doble terremoto de hace una semana es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. Cincuenta y nueve años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

Los sismos de hace siete días afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país. La región más afectada ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.

Una primera evaluación experimental rápida realizada por la agencia espacial estadounidense NASA con imágenes satelitales indica que el doble terremoto en Venezuela podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada.

Integrantes de equipos de rescate trabajan en un edifico afectado por un terremoto en la zona de Altamira en Caracas (Venezuela) Foto: Boris Vergara/EFE

EFE