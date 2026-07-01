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El País Mundo

Encontraron a una reconocida modelo y a su pareja muertos entre los escombros tras los terremotos en Venezuela

El número de fallecidos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en Venezuela hace una semana se elevó a 2.295, mientras que la cantidad de heridos subió a 11.267.

El País
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01/07/2026, 15:52
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Los cuerpos de Skarlent Rodríguez y su novio, José Castro,
Los cuerpos de Skarlent Rodríguez y su novio, José Castro, fueron hallados entre los escombros en Venezuela.
Foto: El Universal/GDA.

Los cuerpos de Skarlent Rodríguez y su novio, José Castro, fueron hallados sin vida, en La Guaira, el estado más afectado por los terremotos de Venezuela; sus familias piden donaciones para poder realizar el funeral de ambos.

Fue Jorge Rodríguez, familiar de la joven, que dio a conocer a través de una petición de GoFundMe, que la Miss Grand Orlando 2025 y su pareja murieron a consecuencia del siniestro, mientras se encontraban en el departamento que habitaban en Catia, La Mar, una ciudad ubicada en el estado de La Guaira.

Policías venezolanos fueron detenidos por apropiarse de dinero encontrado entre los escombros: "Vergüenza"

El joven pide apoyo económico para solventar los gastos funerarios, solicita la recaudación de alrededor de US$ 22.000. A 23 horas de que la petición se activase, se han reunido US$ 13.721.

El último post de la joven data de finales de mayo; se trató de un video en donde muestra cómo es un día cotidiano en la vida de una modelo; su novio la halagó con un comentario en el que sugería que, por la gran belleza de la joven, algunos seguidores ponían en duda de si se trataba de una persona real o una creación de la Inteligencia Artificial.

Skarlent Rodríguez
Los cuerpos de Skarlent Rodríguez y su novio, José Castro, fueron hallados entre los escombros en Venezuela.
Foto: El Universal/GDA.

El número de fallecidos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en Venezuela hace una semana se elevó a 2.295, mientras que la cantidad de heridos subió a 11.267, informó este miércoles el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Por Mariana Lebrija Clavel, El Universal/GDA

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