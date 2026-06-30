Un hombre y una mujer murieron y un niño está grave tras un choque entre ómnibus y una moto en ruta 6

Dos personas fallecieron y un niño sufrió lesiones de gravedad este lunes por la noche como consecuencia de un siniestro de tránsito ocurrido en el departamento de Canelones.

El hecho se registró sobre las 19:40 horas a la altura del kilómetro 38 de la ruta 6. Por causas que aún se investigan, un ómnibus que circulaba en dirección a Montevideo impactó contra una motocicleta en la que viajaban tres ocupantes.

Como consecuencia de la colisión, un hombre y una mujer murieron en el lugar, mientras que un niño fue asistido por personal de emergencia y trasladado en estado grave a un centro de salud.

Tras el siniestro, la ruta 6 quedó parcialmente obstruida debido al trabajo de los equipos de emergencia y de Policía Caminera. El tránsito liviano fue desviado por la faja natural, mientras continúan las tareas en la escena y las pericias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Las autoridades no han informado por el momento la identidad de las víctimas ni las causas que originaron el choque.