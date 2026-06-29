Detuvieron a la pareja de la mujer de 66 años que fue asesinada a golpes en su casa en la Aguada

La Policía detuvo en las últimas horas a un hombre en el marco de la investigación por el asesinato a golpes de una mujer de 66 años que fue encontrada sin vida en su casa en el barrio de La Aguada durante la mañana de este lunes.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo, el hombre era pareja de la mujer que fue asesinada. Además, será puesto a disposición de Fiscalía en las próximas horas.

El hallazgo del cuerpo

Según informó la Jefatura en un comunicado emitido en horas de la tarde, la Policía concurrió a la vivienda luego de recibir un llamado en el que alertaba que había una "persona caída" en la vivienda. Los agentes que llegaron al lugar constataron la situación y solicitaron la presencia de una emergencia médica, que confirmó el fallecimiento de la mujer de 66 años.

La intervención se inició luego de que el Servicio de Emergencias 911 recibiera un llamado que alertaba sobre una persona caída en el lugar. Al arribar, los efectivos policiales constataron la situación y solicitaron la presencia de una emergencia médica, cuyo personal confirmó el fallecimiento.

Emilia Pardo Bazán y Hocquart, zona en la que se registró un homicidio este lunes 29 de junio de 2026. Foto: Google Maps

La Policía inspeccionó la vivienda, donde encontró diversos elementos de interés para la investigación. En la escena trabajaron efectivos del Área de Investigaciones de la Zona Operacional I, del Departamento de Homicidios y de Policía Científica.

Datos primarios consignados por Telemundo (Teledoce) y Telenoche (Canal 4) señalan que la víctima, cuyo cuerpo fue encontrado en el patio, tenía heridas en la cabeza producto de los golpes.

Niño mató a otro con el arma de reglamento de su madre en Colonia

Un niño de 11 años mató a otro de 12 de un disparo en la localidad de Rosario, departamento de Colonia, durante la tarde del pasado domingo. Según informó Diario Helvecia y confirmó El País con fuentes policiales, el menor manipulaba el arma de reglamento de su madre cuando sucedió el incidente.

Las autoridades investigan el caso. De acuerdo a lo informado por el medio local, los niños se encontraban solos cuando se disparó el arma de fuego. Paulo Costa, jefe de Policía de Colonia, explicó durante una conferencia de prensa brindada durante la tarde del lunes que se abrió una investigación de "urgencia" y que el caso "seguramente termine en un sumario".

Efectivo policial con su arma de reglamento. Foto: Estefanía Leal / Archivo El País.

Además, señaló que el caso está bajo la jurisdicción del Juzgado de Familia, ya que el niño que disparó es menor de 13 años. "La responsabilidad directa es de sus progenitores, de sus padres. Creo que la línea de investigación va por ese lado, buscando como objeto la responsabilidad de los progenitores", señaló, en la conferencia consignada por el medio local Retratos de Rosario.

"Estamos muy apenados, en virtud de que hay una funcionaria policial como responsable del caso. Al hecho en sí le dimos la respuesta que damos siempre, en virtud de los protocolos: se procede Policía Científica al lugar, al igual que Fiscalía. También tomó intervención médico forense", agregó.