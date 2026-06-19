Asesinaron a un adolescente de 17 años en el Cerro: lo acribillaron en la puerta de su casa

Un adolescente de 17 años murió este jueves por la noche tras ser acribillado en la puerta de su casa, entre las calles Polonia y Barcelona, en el Cerro de Montevideo. La Policía busca identificar a los autores del crimen.

Según información policial primaria, el menor ingresó sobre las 21:10 al Hospital del Cerro herido de gravedad y murió minutos después, informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País.

El joven fue trasladado al hospital en un vehículo privado, que lo dejó en puerta de emergencia y se fue sin dar información. Fue el propio menor quien, antes de quedar inconsciente, dijo que fue atacado en la puerta de su hogar.

En la escena del ataque incautar cartuchos de revólver calibre 38. La investigación está a cargo del Departamento de Homicidios que buscar ahora dar con los autores del crimen.

Incidentes en el Borro tras la muerte de un adolescente en operativo policial

Tras la muerte de un adolescente de 16 años en el marco de un allanamiento en el barrio Borro se desataron incidentes entre efectivos de la Guardia Republicana y vecinos de la zona. De acuerdo a lo que pudo constatar El País, la Policía lanzó balas de goma a los vecinos, que por su parte arrojaron piedras a los efectivos. Muchos de los involucrados en la trifulca eran adolescentes.

Sobre la una y media de la tarde del jueves la Policía se retiró del lugar. Algunos de los vecinos que participaron de los disturbios lanzaron amenazas a la prensa presente en el lugar.

Madre del joven abatido en el barrio Borro durante un allanamiento. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Negro: Hubo una “leve suba” de homicidios y heridos por arma de fuego

El ministro del Interior, Carlos Negro, informó este jueves que las estadísticas criminales del segundo trimestre de 2026 mostraron un aumento con respecto a cifras pasadas, según dijo en conferencia de prensa tras su comparecencia ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes.

Si bien la citación era a propósito del Plan Nacional de Seguridad Pública, la agenda de temas que se trataron fue abierta por una serie de hechos recientes, incluida la muerte de un adolescente de 16 años abatido por la Policía este mismo jueves en un allanamiento en el barrio Borro. Tras señalamientos de la oposición, Negro adelantó aspectos de las estadísticas que se presentarán a fin de mes.

Gabriela Valverde y Carlos Negro en comisión de Diputados. Foto: Leonardo Mainé.

“Nosotros informamos de los números y estadísticas de la criminalidad en forma calendarizada, previa, informada, y eso se da trimestralmente y semestralmente. Hasta ahora tuvimos un trimestre cerrado, que arrojó resultados que daban a la baja en prácticamente la totalidad de los delitos”, dijo con respecto a los primeros tres meses del año.

Sin embargo, continuó: “El segundo trimestre del año, que va a conformar un futuro semestre, no tiene datos tan favorables como los del primer trimestre, lo cual va a ocasionar un cambio, quizás, en el semestre. Podemos adelantar, así lo hicimos en el recinto y así lo hacemos ahora, que en materia de homicidios y heridos de arma de fuego va a haber una leve suba con respecto al año anterior”.

“También podemos decir que en el total de los delitos la tendencia va a seguir siendo a la baja. Uno es una tendencia a la baja, otro es un dato que recién transcurrido ya más de un año de gestión se da en un trimestre en particular que altera el resultado de un semestre”, agregó.