Interior presentó las cifras finales de delitos del 2025 y se confirmaron bajas generalizadas con respecto a 2024

El Ministerio del Interior presentó este lunes los datos finales —ya se había presentado información preliminar— de indicadores delictivos de 2025, contenidos en el “Anuario AECA 2025: Evolución anual 2013-2025”, elaborado por el Área de Estadística y Criminología Aplicada, encabezada por Diego Sanjurjo.

Los homicidios dolosos fueron 371 el año pasado, de los cuales 253 fueron con arma de fuego. Mientras tanto, en 2024 se registraron 383 homicidios; el pico histórico se dio en 2018, con 420.

Si bien la gran mayoría fueron en Montevideo, el departamento con mayor tasa homicida cada 100.000 habitantes fue Durazno con 16,1; seguido de Montevideo (16) y Rivera (8,2).

Los casos de heridos por arma de fuego se mantuvieron en 2025. Hubo 1.191, dos menos que en 2024. Las lesiones fueron 11.689, mientras que en 2024 fueron 11.821. Las amenazas pasaron de 17.112 en 2024 a 17.011 en 2025.

En cuanto a homicidios de mujeres cometidos por su pareja o expareja, la cifra de 2025 fue igual a la del año anterior: 12. Los femicidios en cambio pasaron de 22 a 18.

Los casos de violencia doméstica siguieron la tendencia de leve ascenso en los últimos años. En 2024 fueron 43.027 y se ubicaron en 43.445 en 2025. Si bien también se registra un leve aumento año a año, los delitos sexuales pasaron de 3.282 a 3.124.

Con respecto a las rapiñas, se registró un nuevo descenso anual, con una baja de 17.490 en 2024 a 15.656 el año pasado. Lo mismo se dio con los hurtos: en 2024 fueron 109.413 y ahora se ubicaron en 100.337. También bajaron los robos de vehículos, pues en 2025 fueron 13.071, es decir, 1.208 menos que en el año anterior.

Las estafas y fraudes informáticos tuvieron una cifra pico en 2024, cuando llegaron a 31.435, y registró su primera caída en 12 años: 26.181. De este valor total, las estafas fueron 16.907 y los fraudes informáticos 9.274.

Tal como se anunció en enero, los abigeatos aumentaron, de 867 en 2024 a 970 el año pasado, lo que fue especialmente criticado por dirigentes del Partido Nacional y Partido Colorado.

Los casos registrados de extorsión también fueron menos en 2025, con 534. Hubo una fuerte caída en 2024, cuando pasaron de 944 a 637 con respecto al año anterior. Sobre secuestros, del 2013 a la fecha, el año que más registró fue 2023, con 24, seguido de 2021 y 2024, ambos con 15. La mayoría son en Montevideo. En 2025, en tanto, se registraron siete secuestros.

Por otro lado, hubo un aumento en las muertes dudosas, en línea con la tendencia al menos desde 2013, que pasaron de 210 a 225. En estos fallecimientos no se identifica “si se trata de un homicidio, un suicidio, un accidente o una muerte por causas naturales”.

Un indicador que se incorpora es el uso de fuerza letal por parte de efectivos policiales, comprendidos “tanto los fallecimientos ocurridos en el marco de intervenciones legales como aquellos derivados de un uso abusivo o desproporcionado de la fuerza”.

Las muertes “por intervención legal” —donde la actuación policial lleva a un fallecimiento, pese a haber actuado ajustado a derecho— fueron 14 en 2025, lo que marca un leve descenso con respecto a cifras anteriores: 2020 (21), 2021 (21), 2022 (22), 2023 (19), 2024 (17). Los casos por “ejercicio abusivo de funciones”, en cambio, tuvieron un pico en 2020, con cinco; el año pasado hubo un caso.

El informe de AECA también indica la cantidad de “delitos totales denunciados”, que en 2025 fueron 287.078, una baja con respecto al 2024, cuando fueron 301.386.

En la presentación del anuario, Sanjurjo indicó que el ministerio solicitará al Instituto Nacional de Estadística (INE) una “nueva auditoría de calidad”, como parte del “desafío” para “mejorar la calidad estadística”.

“En el año 2024, el INE hizo una auditoría de calidad del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad, que terminó con una nota media. No estamos satisfechos con eso, ya hemos dado pasos para mejorar la mayoría de las deficiencias que se encontraron, y esperamos que a fin de año podamos encargar una nueva auditoría y obtener la nota máxima”, puntualizó el jerarca.

Además, sostuvo en rueda de prensa que el anuario es el “producto estrella” de la AECA, que en principio será publicado al comienzo de cada año.

Consultado al respecto de la percepción ciudadana sobre la seguridad, Sanjurjo manifestó que el fenómeno “tiene una dimensión objetiva, el daño que efectivamente se produce, y una dimensión subjetiva, que es cómo las personas se sienten”, y “el trabajo del gobierno y del Ministerio de Interior es, en todo caso, disminuir ambas”.

“Hay que ser consciente que ahí también entran en juego otros factores que son más indirectos para el Ministerio del Interior, como las personas en situación de calle”, agregó.