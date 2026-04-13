Gobierno aprobó préstamo de US$ 130 millones de la CAF para financiar la construcción de represa en Casupá

El gobierno aprobó el contrato de préstamo entre la Corporación Andina de Fomento (CAF) y Obras Sanitarias del Estado (OSE), con garantía del Estado, destinado a financiar la construcción de la represa sobre el arroyo Casupá en la cuenca del río Santa Lucía. El monto del préstamo asciende a hasta US$ 130 millones con un plazo de amortización de 18 años y un período de gracia de 66 meses, y ya contaba con aprobaciones previas tanto de OSE como de la CAF.

El decreto, firmado por el presidente de la República y ministros de Ambiente, Economía y Finanzas y Relaciones Exteriores, dispone formalmente la aprobación de los contratos de préstamo y garantía, y nombra a las profesionales encargadas de emitir los dictámenes jurídicos correspondientes. También establece que se deberá informar a la Asamblea General dentro de los diez días posteriores a la firma y comunicar al Tribunal de Cuentas para su control.

En cuanto al contenido del contrato, se establece que OSE actuará como "organismo ejecutor del proyecto" y será responsable de la utilización de los fondos, que deberán destinarse exclusivamente a obras, estudios técnicos, expropiaciones, auditorías, gestión ambiental y social, y otros costos asociados al proyecto. El préstamo prevé un sistema de desembolsos escalonado en el tiempo y exige "el cumplimiento de múltiples condiciones previas, especialmente en materia ambiental, social y de gestión, antes de iniciar obras o recibir fondos".

Informes y supervisión

El acuerdo también fija obligaciones estrictas de control y seguimiento: OSE deberá presentar informes periódicos (iniciales, semestrales, anuales y finales), garantizar la supervisión técnica y ambiental, implementar mecanismos de participación ciudadana y cumplir con estándares internacionales de la CAF en materia ambiental, social y de género. Además, se exige evidencia de licencias ambientales, liberación de predios, planes de biodiversidad y procesos de consulta con la población afectada antes de avanzar en distintas etapas del proyecto.

Por último, el contrato regula las condiciones financieras del préstamo, incluyendo el pago en cuotas semestrales, una tasa de interés variable basada en la referencia internacional SOFR más un margen, y la posibilidad de pagos anticipados bajo ciertas condiciones. También contempla un mecanismo de financiamiento compensatorio por parte de la CAF que reduce parcialmente la tasa durante los primeros años, así como sanciones en caso de incumplimiento en los pagos.

Vista del Arroyo Casupá a metros de donde se hará la represa. Foto: Ignacio Sánchez.

Licitación internacional

Tal como informara El País, OSE abrirá entre "fines de abril y principios de mayo" una licitación internacional para la construcción de una represa en Casupá (Florida), para reforzar las reservas de agua dulce bruta en el área metropolitana.

En diciembre pasado, ocho consorcios se presentaron a la etapa de precalificación: CWE (China International Water & Electric Corp.); CCCC-YREC-Impacto (CCCC Water Resources and Hidropower Construction Co..Ltda.; YellowRiver Engineering Consulting Co-Ltd; e Impacto Construcciones S.A.): Consorcio Casupá (Sinohydro10 - Grinor); Rovella CVC; Espina –Consultora de Riegos S.A; Consorcio Constructor de Presas Uruguay (Traxpalco- Berkes y Toniolo Busnello); Teyma Constructora y Conconcreto S.A, y CMC-Pietroboni.

El embalse estará ubicado sobre el arroyo Casupá, afluente del río Santa Lucía, para reforzar la producción en Aguas Corrientes. Se proyectó una capacidad total de 118 millones de metros de cúbicos (m3), casi el doble de Paso Severino (67 millones de m3), la reserva actual más grande, junto a Canelón Grande (18 millones de m3).

Recorrida por la localidad de Casupá en el departamento de Florida. Foto: Ignacio Sánchez

Adelantándose a cuestiones que deberá afrontar previo a la obra, OSE inició meses atrás reuniones “mano a mano” con los 37 propietarios, de los 102 padrones involucrados en el proyecto.

La empresa busca con la construcción de Casupá lograr reservas de agua bruta para “un período mínimo de 60 días en cualquier circunstancia y época del año, aún en el supuesto de disfunción grave de alguna de las fuentes de agua”, marcó en una presentación del proyecto. El cronograma prevé que las obras se extiendan de marzo de 2027 a setiembre de 2029. Luego comenzaría el llenado que podría llevar un año más.

Este martes 14 de abril concurrirá a la comisión de Ambiente de la Cámara de Representantes el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y el presidente de OSE, Pablo Ferreri, para hablar, entre otros temas, de la construcción de la represa en Casupá.