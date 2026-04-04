Responsables de proyecto alternativo a Casupá impulsado por Un Solo Uruguay se reunieron con presidente de OSE

El presidente de OSE, Pablo Ferreri, se reunió la semana pasada con los ingenieros agrónomos Luis Alfredo Siqueira y Marcos Ríos, quienes le explicaron una propuesta sobre el abastecimiento de agua potable para la zona metropolitana, la cual es impulsada por el movimiento Un Solo Uruguay.

El proyecto fue inicialmente presentado en el período pasado en medio de la discusión acerca del proyecto Neptuno, pero no fue tomado en cuenta y ahora se reimpulsa su reconsideración a priori como una alternativa a la represa de Casupá.

Ríos, en diálogo con El País, sostuvo que la cuenca del río Santa Lucía “está sobreexplotada” y la propuesta busca “tomar agua de una cuenca y una reserva muchísimo mayor y muy abundante, que es el lago de Rincón del Bonete”, mediante un trasvase, con el objetivo de abastecer a la represa de Paso Severino.

“Tiene mejor calidad de agua que Santa Lucía y tiene un volumen de agua muy grande, del cual hay un volumen también muy grande que ni siquiera sirve para generación hidráulica por la altura. Rincón de Bonete tiene un diseño de no mucha altura, pero cuando baja y queda más o menos un tercio del volumen del lago lleno, la generación es ínfima, o sea que ni siquiera hay interés para generación hidroeléctrica, y sigue siendo un volumen muy grande”, explicó sobre la central hidroeléctrica construida de 1937 a 1945.

El proyecto que los expertos presentaron a OSE, al que accedió El País, dice que el lago del Rincón del Bonete “dispone de reservas muy superiores, con capacidad de trasvase sin comprometer su sustentabilidad”, con cerca de 6.650 millones de metros cúbicos (m³) de reserva. En comparación, Paso Severino tiene 75 millones m³ y Casupá tendría 118 millones m³.

Con una inversión en el entorno de unos US$ 60 millones, se plantea la construcción de dos tramos de bombeo, uno del lago hasta el río Yí y otro del río hasta Paso Severino. El primero contaría con 20,4 kilómetros (km) de canales y 7,5 km de tuberías, y el segundo con 38,1 km de canales y 38,02 km de tuberías.

En un escenario de escasas lluvias, Ríos afirmó que al depender de una única cuenca, la del Santa Lucía, no se garantiza “llegar al verano, que es la época crítica”, con el volumen de agua que se pretende en Casupá.

“Además, el agua de Casupá transita por toda la cuenca del Santa Lucía. O sea, en una cuenca contaminada nosotros estaríamos agregando agua de la misma cuenca, entonces no estaríamos mejorando los problemas de contaminación. Mientras que el agua de Rincón del Bonete en muchos parámetros es muy superior, por lo que ahí al agregar agua de una cuenca con mejor calidad, mejoramos el agua que habría disponible”, aseguró.

Según confirmaron fuentes de OSE a El País, Ferreri, junto a asesores técnicos de la empresa pública, citó a los responsables del proyecto, para conocer los detalles. De acuerdo con Ríos, quien como Siqueira es productor arrocero, el contacto con OSE surgió luego de que se presentara el proyecto a varios ministros en la última inauguración de la cosecha de arroz organizada en Rocha. En el encuentro, las autoridades de OSE consultaron sobre lo que consideraron “limitantes” de la iniciativa.

“Por ejemplo, una limitante que señalaron es que utilizamos un sistema con bombeos por canales, que es cierto, una parte va por tubería y otra parte va por canales, pero va sobre cuencas controladas, o sea que son cuencas que están limpias y no tienen industria, no tienen nada. Mientras tanto, les decíamos que Casupá va a soltar el agua por más de 100 kilómetros por la cuenca de Santa Lucía, pasando por varias ciudades, varias industrias, en una cuenca que está complicada. O sea, ese argumento no lo veíamos de peso”, comentó.

Otro aspecto que se resaltó es que el proyecto “es bastante más barato que Casupá”, prácticamente la mitad del costo. De hecho, en la reunión Ríos planteó que el trasvase de Rincón del Bonete pueda realizarse no como alternativa a Casupá sino como un “apoyo independiente”, pero sí con una reducción de las dimensiones de la represa que pretende construir el gobieerno.

“Siempre que se utilizan manejos de agua, tener más de una fuente es una garantía. Este año padecieron, porque nosotros somos del norte, en el sur una seca severa. Acá en el norte nunca faltó agua. Fue un verano de normal a lluvioso, porque hubo lugares que llovió permanentemente. La cuenca de Río Negro tuvo un flujo de agua que Santa Lucía no”, aclaró. En ese sentido, insistió en que la distancia “no está tan lejos” para realizar el trasvase y que “ayuda” el relieve del territorio, además de que los volúmenes de agua a transportar son “manejables”.

Ríos manifestó que junto a Siqueira no tienen “interés político ni comercial”: “Es un aporte para buscar una solución a un tema que está pendiente y no se ha solucionado. Con esto, con mucho menos inversión, se logran los volúmenes de agua necesarios como para sacar el problema al suministro de agua potable de Montevideo”.