Federación Rural alertó que suba de combustible tendrá impacto en la cosecha de maíz y soja

En el marco del aumento de los combustibles, el cual fue anunciado por el Poder Ejecutivo y que empezará a hacerse efectivo a partir de este miércoles, la Federación Rural manifestó que este incremento impactará en la cosecha de maíz y de soja de las próximas semanas. Al mismo tiempo, adelantaron que como consecuencia de este aumento, se deberá aumentar la productividad para cubrir costos.

"El impacto es importante, llega en un momento en el que estamos cosechando todo el cultivo de maíz de primera y está por empezar la cosecha de soja", dijo a Subrayado (Canal 10) Rafael Normey, presidente de la Federación Rural.

Asimismo agregó que "inmediatamente después" iniciará la siembra de los cultivos de invierno, además de la zafra de siembra de los cultivos de pastura en el área ganadera.

"Tenemos un momento de altísimo consumo de combustible en el sector agropecuario y además, altísimo consumo de fletes", indicó Normey.

En ese sentido, el dirigente rural manifestó que "el momento" para la suba de combustibles es "muy impactante".

Rafael Normey, presidente de la Federación Rural.

"Lo que podemos hacer nosotros es tratar de reaccionar con aumentos en la productividad", explicó Normey.

Sostuvo que lo que ocurre es que el productor se ve "más apretado" en sus márgenes y "más complicado" en su cuadro financiero, por lo que genera "menos capacidad de reacción a la hora de invertir y aumentar el nivel de producción".

"Hay menos margen para dar ese salto en productividad y crecimiento, que es lo que nosotros podemos hacer ante estas situaciones de altos costos y de poca competitividad", concluyó Normey.

El anuncio del Gobierno sobre los combustibles

Los ministros de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, e Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, brindaron el pasado viernes 27 de marzo una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva para informar sobre la actualización del precio de los combustibles.

Al hacer uso de la palabra, Cardona señaló cuál fue el monitoreo con respecto a la situación de combustibles y medidas que el gobierno "decidió tomar". "Entendemos que es bueno poner en contexto la realidad que nos está aquejando, las medidas tienen que ver con el contexto mundial de la realidad que estamos viviendo", aseguró, con respecto a la guerra en Medio Oriente, la suba del petróleo y el cierre del estrecho de Ormuz.

Cardona sostuvo que "el precio del petróleo pasó de 70 dólares en febrero a más de 100 en marzo. Un aumento superior al 30%. Y un aumento mensual que es el más importante desde 1990". "Los precios de los combustibles han ido variando en el mundo, en la región", aseveró. En ese sentido, la ministra expresó que "considerando los precios de referencia para la fijación del precio de paridad de importación debería haber un 13% de aumento para la nafta y 44% para gasoil. La nafta de 10 a 15 pesos y el gasoil 20 a 60 pesos".

Gabriel Oddone y Fernanda Cardona durante conferencia por suba de combustibles. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

"Frente a este contexto y realidad el gobierno resolvió implementar una estrategia de mitigación a esta realidad. Con las particularidades que tiene nuestro país. El gobierno cuenta con una metodología que establecía una fijación de precios bimensual y una franja con un techo y piso de 7%. Nos mantenemos en esa metodología, fijar el ajuste dentro de esa metodología, no salirnos, por más que la norma establece que en casos excepcionales podemos tomar otro tipo de decisiones", afirmó.

La titular de Industria dijo que se fijarán precios "de manera mensual, con la misma metodología del techo y piso de 7%". "Queremos evitar perjuicios para nuestro país", indicó Cardona, que expresó que se sostiene "el precio del boleto" de transporte colectivo.

Medidas

Por su parte, el ministro Oddone sostuvo que "estamos ante circunstancias extraordinarias" por lo que "hacemos un ajuste mensual, empezando en marzo". "El aumento para gasoil, supergás y nafta súper va a ser de 7%. Estamos haciendo uso de una facultad extraordinaria", indicó el titular de Economía. Esta medida comenzará a correr el miércoles 1 de abril.

"La razón por la que hacemos uso de esta facultad es por la situación extraordinaria a nivel global. No tenemos un evento de este tipo en materia de precios desde principio de los años 90, desde el inicio de la invasión de Irak a Kuwait. Y no tenemos un evento de interrupción del mercado petrolero desde la década del 70. Es un evento que no tiene nada que ver incluso con lo que ocurrió en 2022, con la invasión de Rusia a Ucrania", dijo Oddone.

El ministro aseguró que el Estado "trata de mitigar el efecto hasta tener más información de lo que está ocurriendo. En nuestra región, en Chile, Paraguay, Perú, Argentina, los aumentos han sido extraordinarios porque no cuentan con un mecanismo como el que Uruguay tiene, que definió al comienzo de esta administración".