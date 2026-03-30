Colorados citan a ministra de Industria en régimen de comisión por aumento del 7% en precio de combustibles

El Partido Colorado convocará a comisión a la ministra de Industria del Senado a la ministra de Industria, Energía y Minería Fernanda Cardona por los cambios en la fijación de precios en los combustibles y el aumento del 7% anunciado el pasado viernes por el Poder Ejecutivo, debido al contexto de la guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz.

El diputado colorado Felipe Schipani señaló que la iniciativa en la Cámara Alta fue propuesta por el senador Tabaré Viera, y expresó que el aumento del precio de los combustibles "deja en evidencia el doble discurso del Frente Amplio en el año 2022, cuando ocurrió la guerra entre Ucrania y Rusia". Schipani expresó que en ese entonces "había un barril de petróleo mucho más costoso que el de hoy. Casi US$ 140".

"Todos recordamos a Alejandro Sánchez y Fernando Pereira poner el grito en el cielo, decir que el gobierno estaba haciendo caja", aseguró el legislador colorado, y añadió: "Ahora ante situación análoga, menos gravosa porque el barril hoy está a US$ 107". "El gobierno resuelve aumentar los combustibles, no al precio que le indica la paridad de importación. Hay un elemento que hay que tener presente, de marzo a diciembre de 2025 hubo un sobreprecio en los costos de los combustibles de US$ 88 millones, según un estudio del Centro de Estudios de Políticas Públicas", agregó.

Gota de nafta cayendo de una manguera surtidor en una estación de servicio. Foto Archivo El País.

Schipani señaló que "Ancap cobró de más de lo que debería ser el precio en virtud de la paridad de importación. US$ 88 millones de caja que hizo el gobierno". "Bien podría, habiendo utilizado ese recurso de cobrar de más aguantar, el precio de los combustibles", indicó.

El diputado del Partido Colorado expresó que la ministra Cardona "va a tener que dar explicaciones". "Estamos en una situación de incertidumbre internacional, con un barril de petróleo que todos los días sube. Es importante preguntarle al gobierno cuál va a ser la política de aquí en más y cuál va a ser el criterio", concluyó.

El lunes 6 de abril, después de Semana de Turismo, ingresará la solicitud a citación a la comisión.

Felipe Schipani, diputado del Partido Colorado. Foto: Francisco Flores/Archivo El País.

El anuncio del Gobierno

Los ministros de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, e Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, brindaron el pasado viernes una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva para informar sobre la actualización del precio de los combustibles.

Al hacer uso de la palabra, Cardona señaló cuál fue el monitoreo con respecto a la situación de combustibles y medidas que el gobierno "decidió tomar". "Entendemos que es bueno poner en contexto la realidad que nos está aquejando, las medidas tienen que ver con el contexto mundial de la realidad que estamos viviendo", aseguró, con respecto a la guerra en Medio Oriente, la suba del petróleo y el cierre del estrecho de Ormuz.

Cardona sostuvo que "el precio del petróleo pasó de 70 dólares en febrero a más de 100 en marzo. Un aumento superior al 30%. Y un aumento mensual que es el más importante desde 1990". "Los precios de los combustibles han ido variando en el mundo, en la región", aseveró. En ese sentido, la ministra expresó que "considerando los precios de referencia para la fijación del precio de paridad de importación debería haber un 13% de aumento para la nafta y 44% para gasoil. La nafta de 10 a 15 pesos y el gasoil 20 a 60 pesos".

"Frente a este contexto y realidad el gobierno resolvió implementar una estrategia de mitigación a esta realidad. Con las particularidades que tiene nuestro país. El gobierno cuenta con una metodología que establecía una fijación de precios bimestral y una franja con un techo y piso de 7%. Nos mantenemos en esa metodología, fijar el ajuste dentro de esa metodología, no salirnos, por más que la norma establece que en casos excepcionales podemos tomar otro tipo de decisiones", afirmó.

La titular de Industria dijo que se fijarán precios "de manera mensual, con la misma metodología del techo y piso de 7%". "Queremos evitar perjuicios para nuestro país", indicó Cardona, que expresó que se sostiene "el precio del boleto" de transporte colectivo.

Gabriel Oddone y Fernanda Cardona durante conferencia por suba de combustibles. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Medidas

Por su parte, el ministro Oddone sostuvo que "estamos ante circunstancias extraordinarias" por lo que "hacemos un ajuste mensual, empezando en marzo". "El aumento para gasoil, supergás y nafta súper va a ser de 7%. Estamos haciendo uso de una facultad extraordinaria", indicó el titular de Economía. Esta medida comenzará a correr el miércoles 1 de abril.

"La razón por la que hacemos uso de esta facultad es por la situación extraordinaria a nivel global. No tenemos un evento de este tipo en materia de precios desde principio de los años 90, desde el inicio de la invasión de Irak a Kuwait. Y no tenemos un evento de interrupción del mercado petrolero desde la década del 70. Es un evento que no tiene nada que ver incluso con lo que ocurrió en 2022, con la invasión de Rusia a Ucrania", dijo Oddone.

El ministro aseguró que el Estado "trata de mitigar el efecto hasta tener más información de lo que está ocurriendo. En nuestra región, en Chile, Paraguay, Perú, Argentina, los aumentos han sido extraordinarios porque no cuentan con un mecanismo como el que Uruguay tiene, que definió al comienzo de esta administración".

Por otro lado, Oddone anunció la creación de "un instrumento de crédito blanco a través de instituciones de microfinanzas dirigido a sectores que están particularmente afectados" por el contexto en Medio Oriente. "Esos son los sectores de cereales, legumbres, oleaginosas, arroz y cultivo de invierno para la lechería. Esto está dirigido a pequeños productores contribuyentes de IMEBA (Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios)", aseguró. La facilitación de estos créditos son de US$ 30.000 y hasta seis meses.