Aumento en el precio del taxi: Oscar Dourado dice que se reajustará la tarifa tras la suba de los combustibles

El presidente de la Gremial Única del Taxi, Óscar Dourado, adelantó que habrá un reajuste en la tarifa del servicio luego del anuncio del gobierno del aumento de 7% para naftas, gasoil y supergás debido al contexto de la guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz .

En diálogo con Telenoche, Dourado expresó que un ajuste en la tarifa de taxi era "previsible y necesario". En ese sentido, dijo que en la flota de taxis hay "muchos coches a nafta".

"Eso provoca una incidencia importantísima en el costo del taxi, y en uno [que funciona] a nafta, es probable que sea mas importante el gasto que tenemos de combustible que el que tenemos de salario", manifestó el dirigente sindical.

Óscar Dourado, presidente de la Patronal del Taxi. Foto: Leonardo Mainé/El País

Dourado dijo que las estadísticas de los aumentos muestran que estos "han sido muy prudentes", y agregó que las adecuaciones se han realizado una vez al año y con porcentajes "muy pequeños".

"Pensamos, en este caso, hacer el aumento de la misma manera", subrayó, y añadió que la gremial estuvo en contacto con el Ministerio de Economía y Finanzas para que las adecuaciones de tarifas se realicen cada seis meses para "que no haya un atraso en el cobro del taxímetro que afecta directamente a la familia del taxi".

"Nos preocupa mucho que el ciudadano pueda acceder al taxímetro, el precio es uno de referencia hoy, más con los abusos que hay con la informalidad, dijo Dourado en otro orden.

Además, agregó que atienden a la población "de menores recursos": "Tenemos que estar cerca de ellos, y también cerca de otra población que puede acceder al servicio de taxímetro con comodidad y que tiene un precio justo", manifestó. En ese sentido, sostuvo que el coste "nunca representa una sorpresa" para quien hace uso del servicio.

El anuncio del Gobierno

Los ministros de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, e Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, brindaron el pasado viernes 27 de marzo una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva para informar sobre la actualización del precio de los combustibles.

Al hacer uso de la palabra, Cardona señaló cuál fue el monitoreo con respecto a la situación de combustibles y medidas que el gobierno "decidió tomar". "Entendemos que es bueno poner en contexto la realidad que nos está aquejando, las medidas tienen que ver con el contexto mundial de la realidad que estamos viviendo", aseguró, con respecto a la guerra en Medio Oriente, la suba del petróleo y el cierre del estrecho de Ormuz.

Cardona sostuvo que "el precio del petróleo pasó de 70 dólares en febrero a más de 100 en marzo. Un aumento superior al 30%. Y un aumento mensual que es el más importante desde 1990". "Los precios de los combustibles han ido variando en el mundo, en la región", aseveró. En ese sentido, la ministra expresó que "considerando los precios de referencia para la fijación del precio de paridad de importación debería haber un 13% de aumento para la nafta y 44% para gasoil. La nafta de 10 a 15 pesos y el gasoil 20 a 60 pesos".

Gabriel Oddone y Fernanda Cardona durante conferencia por suba de combustibles. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

"Frente a este contexto y realidad el gobierno resolvió implementar una estrategia de mitigación a esta realidad. Con las particularidades que tiene nuestro país. El gobierno cuenta con una metodología que establecía una fijación de precios bimensual y una franja con un techo y piso de 7%. Nos mantenemos en esa metodología, fijar el ajuste dentro de esa metodología, no salirnos, por más que la norma establece que en casos excepcionales podemos tomar otro tipo de decisiones", afirmó.

La titular de Industria dijo que se fijarán precios "de manera mensual, con la misma metodología del techo y piso de 7%". "Queremos evitar perjuicios para nuestro país", indicó Cardona, que expresó que se sostiene "el precio del boleto" de transporte colectivo.

Medidas

Por su parte, el ministro Oddone sostuvo que "estamos ante circunstancias extraordinarias" por lo que "hacemos un ajuste mensual, empezando en marzo". "El aumento para gasoil, supergás y nafta súper va a ser de 7%. Estamos haciendo uso de una facultad extraordinaria", indicó el titular de Economía. Esta medida comenzará a correr el miércoles 1 de abril.

"La razón por la que hacemos uso de esta facultad es por la situación extraordinaria a nivel global. No tenemos un evento de este tipo en materia de precios desde principio de los años 90, desde el inicio de la invasión de Irak a Kuwait. Y no tenemos un evento de interrupción del mercado petrolero desde la década del 70. Es un evento que no tiene nada que ver incluso con lo que ocurrió en 2022, con la invasión de Rusia a Ucrania", dijo Oddone.

El ministro aseguró que el Estado "trata de mitigar el efecto hasta tener más información de lo que está ocurriendo. En nuestra región, en Chile, Paraguay, Perú, Argentina, los aumentos han sido extraordinarios porque no cuentan con un mecanismo como el que Uruguay tiene, que definió al comienzo de esta administración".