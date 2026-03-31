Irán dio el primer paso hacia un sistema de peajes millonarios para buques en el estrecho de Ormuz: el plan

La Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento de Irán aprobó un proyecto de ley que establece el cobro de peajes en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico por donde circula cerca del 20 % del petróleo mundial, y prohíbe el tránsito de buques de Estados Unidos e Israel. La iniciativa, informada por agencias iraníes, se enmarca en la escalada del conflicto regional y podría impactar de forma directa en el comercio energético global.

El proyecto impulsado por el Parlamento iraní aún debe ser ratificado por el propio hemiciclo y luego por el Consejo de los Guardianes, el órgano encargado de validar la legalidad de las leyes. Recién entonces podría entrar en vigor.

Posibles precios de Irán busca para buques que pasen por el estrecho de Ormuz

Según la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, el sistema de peajes en el estrecho de Ormuz podría implicar un cobro de hasta US$ 2 millones por buque o adoptar un esquema variable según el cargamento, similar al modelo aplicado en el Canal de Suez. La normativa no especifica aún los montos definitivos.

Las estimaciones de Tasnim indican que Irán podría recaudar hasta US$ 100.000 millones anuales mediante este sistema, una cifra superior a los ingresos actuales por exportaciones de petróleo, calculados en unos US$ 80.000 millones.

El texto legislativo se divide en cuatro áreas:



Seguridad marítima Cobro de tasas por contaminación ambiental Tarifas por servicios de practicaje Creación de un fondo destinado al desarrollo regional

Tensión en el estrecho de Ormuz y restricciones a buques

La medida se produce en un contexto de alta tensión. La República Islámica mantiene restringido el paso en el estrecho de Ormuz “para sus enemigos” desde el inicio de la guerra que, según Teherán, fue lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Tráfico de embarcaciones en el estrecho de Ormuz. Foto: AFP fotos

En ese marco, Irán ha permitido el tránsito únicamente a buques de países considerados aliados, como India o Tailandia, lo que configura un esquema selectivo de circulación en una de las rutas marítimas más sensibles del mundo.

Aumento del precio del petróleo por el cierre del estrecho de Ormuz

El bloqueo parcial ya tiene efectos concretos. Datos de la firma S&P Global Market Intelligence indican que en el último mes apenas unos 150 buques cruzaron el paso, cuando antes del conflicto esa cifra se registraba a diario. La reducción del tráfico en el estrecho de Ormuz ha contribuido al aumento del precio del crudo en los mercados internacionales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido a Irán que reabra completamente el estrecho, dada su relevancia para el comercio global de petróleo. Sin embargo, Teherán se ha negado hasta el momento, manteniendo su postura en el conflicto.

Un buque ancla frente a la costa de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, ante el cierre del estrecho de Ormuz. Foto: EFE

La posible implementación de peajes y restricciones refuerza la presión sobre una vía clave por la que circula una quinta parte del petróleo mundial, aumentando la incertidumbre en los mercados energéticos y en la estabilidad de la región.

La eventual aprobación definitiva de la ley consolidaría un cambio significativo en el control del tránsito marítimo en el Golfo Pérsico y podría abrir un nuevo frente de disputa económica y política con impacto global.

Con información EFE